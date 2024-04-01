monobank усунув збій у роботі застосунку

Віртуальний monobank усунув технічний збій у роботі, що стався в понеділок удень, про це поінформував співвласник mono Олег Гороховський.

"Ось щоразу, коли в нас щось йде не так, я секунду заздрю старим, класичним банкам, які оновлюють застосунок раз на рік і падають не частіше ніж один раз на рік. Але потім ми оживаємо, і я радий, що наші збої є результатом постійного бажання ще щось поліпшити або увімкнути щось раніше, ніж потрібно", - написав він у телеграм-каналі.

"Перепрошую всіх, кого ми підвели. Зараз усе гаразд", - додав Гороховський.

Згідно з даними НБУ, станом на 1 грудня 2023 року в monobank було 7,87 млн активних карток (протягом листопада з ними було здійснено хоча б одну операцію) за загального обсягу випущених карток, строк дії яких не закінчився, 17,85 млн.

Лідером ринку залишається державний ПриватБанк - відповідно 28,03 млн і 50,33 млн, а замикає трійку також державний Ощадбанк - 7,07 млн і 16,40 млн.