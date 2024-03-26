McDonald's в Україні планує відкрити 6 нових ресторанів у 2024р.

ПІІ "Макдональдс Юкрейн Лтд", що розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, планує відкрити шість нових ресторанів у 2024 році, повідомила генеральна директорка McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова під час пресбрифінгу у вівторок.

"Ми розширили у 2023 році мережу до 101 ресторану, з них 10 - це нові ресторани. Відкрили новий формат - на трасі (поруч із Житомиром і в Олександрії). Ці заклади не просто на трасі, вони прив'язані до міста, де ми можемо наймати персонал, і жителі якого теж є нашими клієнтами. У планах на 2024 рік - відкриття щонайменше шести ресторанів", - сказала вона.

Бадрітдінова також повідомила, що однією з цілей мережі на цей рік є досягнення представництва в кожній з областей.

"Є два регіони, де ми ще не представлені - Закарпаття (Ужгород) і Чернівці, сподіваюся, що відкриємо ресторани вже цього року", - сказала вона.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого того ж року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на березень 2024 року працює 101 ресторан.

За підсумками 2023 року збільшило виручку в 3,9 раза порівняно з попереднім роком, до 12,9 млрд грн, випливає з даних Opendatabot.

Згідно з фінансовими результатами за 2023 рік, чистий прибуток підприємства становив 1,29 млрд грн проти збитку в 2 млрд грн у 2022 році.

Вартість активів "Макдональдс Юкрейн Лтд" становить 5,54 млрд грн, сума зобов'язань збільшилася у 2,3 раза - до 829,7 млн грн.

Кількість співробітників компанії у 2023 році зросла на 7% - до 9614 осіб.

McDonald's в Україні - партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фонду Дім Рональда МакДональда в Україні.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).