Економіка

13:34 20.03.2024

Україна отримала EUR4,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

2 хв читати
Україна отримала EUR4,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Державний бюджет України отримав перший транш у межах перехідного фінансування в розмірі EUR4,5 млрд відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility, повідомило Міністерство фінансів у середу.

"Залучені кошти допоможуть своєчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету", - наведено в релізі слова міністра Сергія Марченка.

Мінфін нагадав, що наступний транш обсягом EUR1,5 млрд у межах перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання реформ у п'яти сферах і позитивної оцінки Європейської комісії. Зокрема йдеться про управління державними фінансами, боротьбу з корупцією, розвиток бізнес-середовища.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової і технічної допомоги ЄС на загальну суму EUR50 млрд. Із них на бюджетну підтримку буде спрямовано EUR38,27 млрд, інвестиційний фонд - EUR6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку - EUR4,76 млрд.

Раніше перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначала, що для отримання наступних EUR1,5 млрд Україна вже виконала три умови і їй залишилися ще дві, які перебувають на етапі розроблення.

"Йдеться про приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також про заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території", - уточнила вона.

Мінфін України додав, що після затвердження Плану України для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано ще EUR1,9 млрд безумовного фінансування, тоді як решту бюджетної підтримки в розмірі сумарно EUR30,27 млрд, з яких EUR5,27 млрд у вигляді грантів, Україна отримуватиме щокварталу після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

Теги: #ukraine_facility

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:30 20.03.2024
Реалізація Ukraine Facility може потенційно залучити понад 30 млрд євро інвестицій в економіку України - Шмигаль

Реалізація Ukraine Facility може потенційно залучити понад 30 млрд євро інвестицій в економіку України - Шмигаль

12:08 18.03.2024
План для Ukraine Facility передбачає реалізацію понад 36 індикаторів до 2024 р.

План для Ukraine Facility передбачає реалізацію понад 36 індикаторів до 2024 р.

17:44 08.03.2024
Кабмін затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди в рамках Ukraine Facility щодо залучення 6 млрд євро навесні 2024 року - Шмигаль

Кабмін затвердив проєкти меморандуму та кредитної угоди в рамках Ukraine Facility щодо залучення 6 млрд євро навесні 2024 року - Шмигаль

10:42 04.03.2024
Ukraine Facility передбачає відновлення конкурсів, реформу оплати праці та впровадження HRMIS у 2025-2026 рр. - Немчінов

Ukraine Facility передбачає відновлення конкурсів, реформу оплати праці та впровадження HRMIS у 2025-2026 рр. - Немчінов

17:36 28.02.2024
Україна очікує на перехідне фінансування ЄС за Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні та EUR1,5 млрд у квітні - заступник міністра економіки

Україна очікує на перехідне фінансування ЄС за Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні та EUR1,5 млрд у квітні - заступник міністра економіки

15:03 01.02.2024
Україна розраховує отримати від ЄС перші EUR4,5 млрд за Ukraine Facility у березні – перша віцепрем'єрка

Україна розраховує отримати від ЄС перші EUR4,5 млрд за Ukraine Facility у березні – перша віцепрем'єрка

13:22 01.02.2024
Зеленський подякував ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility

Зеленський подякував ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility

13:01 01.02.2024
Шмигаль після рішення Євроради щодо програми Ukraine Facility: Це вагомий внесок у нашу спільну перемогу

Шмигаль після рішення Євроради щодо програми Ukraine Facility: Це вагомий внесок у нашу спільну перемогу

14:56 29.12.2023
Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії

Кабмін затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії

18:36 15.11.2023
Програма Ukraine Facility не покриває реформи, пов'язані з приєднанням України до ЄС - Стефанішина

Програма Ukraine Facility не покриває реформи, пов'язані з приєднанням України до ЄС - Стефанішина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ заперечує загрозу привабливості гривні від нещодавнього ослаблення її курсу

Середній розмір допомоги з безробіття становить 4 тис. грн за місяць - директорка Держцентру зайнятості

Директорка Держцентру зайнятості: Ситуація на ринку праці поступово стабілізувалася, бізнес відчуває потребу в працівниках

НБУ в понеділок знизив курс гривні на 19 коп. - до нового мінімуму

Тарифи на зберігання газу в ПСГ України залишаться незмінними до 1 квітня 2025 р. - "Нафтогаз"

ОСТАННЄ

Агенція відновлення реконструює 24 житлові будинки та три адміністративні будівлі в Київській області

НБУ заперечує загрозу привабливості гривні від нещодавнього ослаблення її курсу

Боррель: Щорічний дохід від заморожених російських активів, який може бути використано для України, становить EUR3 млрд

Середній розмір допомоги з безробіття становить 4 тис. грн за місяць - директорка Держцентру зайнятості

Попит шукачів роботи на перенавчання значно зріс - директорка Держцентру зайнятості

Директорка Держцентру зайнятості: Ситуація на ринку праці поступово стабілізувалася, бізнес відчуває потребу в працівниках

NovaPay за перший місяць продав облігацій на 200 млн грн

Європейська Рада не має єдиної думки щодо обмеження української агропродукції під час продовження Автономних торговельних заходів - ЗМІ

Кількість резидентів "Дія.City" сягнула 900

Верховний Суд залишив чинним рішення про стягнення з екскерівників Платинум Банку 1,48 млрд грн - ФГВФО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА