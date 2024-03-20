Україна отримала EUR4,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Державний бюджет України отримав перший транш у межах перехідного фінансування в розмірі EUR4,5 млрд відповідно до фінансового інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility, повідомило Міністерство фінансів у середу.

"Залучені кошти допоможуть своєчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету", - наведено в релізі слова міністра Сергія Марченка.

Мінфін нагадав, що наступний транш обсягом EUR1,5 млрд у межах перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні за результатами задовільного виконання реформ у п'яти сферах і позитивної оцінки Європейської комісії. Зокрема йдеться про управління державними фінансами, боротьбу з корупцією, розвиток бізнес-середовища.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової і технічної допомоги ЄС на загальну суму EUR50 млрд. Із них на бюджетну підтримку буде спрямовано EUR38,27 млрд, інвестиційний фонд - EUR6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку - EUR4,76 млрд.

Раніше перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначала, що для отримання наступних EUR1,5 млрд Україна вже виконала три умови і їй залишилися ще дві, які перебувають на етапі розроблення.

"Йдеться про приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також про заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території", - уточнила вона.

Мінфін України додав, що після затвердження Плану України для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано ще EUR1,9 млрд безумовного фінансування, тоді як решту бюджетної підтримки в розмірі сумарно EUR30,27 млрд, з яких EUR5,27 млрд у вигляді грантів, Україна отримуватиме щокварталу після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.