Економіка

13:30 20.03.2024

Реалізація Ukraine Facility може потенційно залучити понад 30 млрд євро інвестицій в економіку України - Шмигаль

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Реалізація Ukraine Facility може потенційно залучити понад 30 млрд євро інвестицій в економіку України - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що реалізація програми Ukraine Facility може потенційно залучити понад 30 млрд євро інвестицій в економіку України.

"Ми отримаємо десь приблизно 50 млрд євро протягом чотирьох років. Із цих грошей 33,8 млрд євро підуть на бюджетну підтримку, а 7 млрд - на стимулювання інвестицій в українську економіку. Потенційно це має залучити понад 30 млрд євро інвестицій протягом часу існування програми", - сказав Шмигаль на спільній пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі в середу в Брюсселі.

За словами прем'єра, ще 4,7 млрд євро буде використано на впровадження реформ і поліпшення спроможності державних органів.

Теги: #ukraine_facility

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