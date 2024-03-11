Економіка

19:32 11.03.2024

Україна братиме участь у тестуванні прототипів європейських цифрових гаманців із застосунком "Дія"

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Україна братиме участь у тестуванні прототипів європейських цифрових гаманців із застосунком "Дія"

Європарламент підтримав регламент зі створення цифрового гаманця - до 2025 року відбуватиметься тестування національних прототипів, у якому Україна візьме участь із застосунком "Дія", написав віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у фейсбуці у понеділок.

"Держави-учасниці консорціуму POTENTIAL мають представити свої національні гаманці протягом двох років, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року", - зазначено в повідомленні.

Федоров повідомив, що Україна приєднається до "пілоту", а прототипом українського цифрового гаманця стане застосунок "Дія".

"Україна - єдина країна у складі консорціуму (POTENTIAL - ІФ-У), яка поки що не є членом ЄС, але вже бере активну участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС", - зазначив віцепрем'єр.

За його словами, після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати "Дію" в ЄС, а європейці - цифрові гаманці своїх країн в Україні.

"Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти", - написав Федоров.

Віцепрем'єр уточнив, що Єврокомісія має оприлюднити уніфіковані вимоги для гаманців EUDI до кінця першого кварталу. При цьому, "Дія" реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що уряд України затвердив необхідний для впровадження Європейського цифрового гаманця порядок.

Європарламент проголосував за регламент щодо створення цифрового гаманця наприкінці лютого. Документ підтримали 335 євродепутатів при 190, які проголосували проти, і 31, який утримався. Після цього його передали на розгляд Ради міністрів ЄС.

 

Теги: #розвиток #тестування #цифровий_гаманець

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