Хмельницька АЕС у 2024 р. почне використовувати ядерне паливо Westinghouse

Свіже ядерне паливо компанії Westinghouse (США) для двох енергоблоків Хмельницької АЕС з реакторами ВВЕР-1000 доставлено на майданчик станції, повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом" у п'ятницю.

За її даними, завантаження палива в реактори ХАЕС буде здійснено в поточному році під час планово-попереджувальних ремонтів.

"До цього два блоки ХАЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року "Енергоатом" повністю припинив співпрацю з країною-агресором. Відтепер усі вітчизняні АЕС використовуватимуть американські тепловидільні збірки", - наголошується в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що компанія провела низку технічних робіт, а також придбала необхідне обладнання, щоб усі українські блоки АЕС із реакторами ВВЕР-1000 і ВВЕР-440 працювали на паливі Westinghouse.

Як повідомлялося, 2000 року з метою диверсифікації джерел постачання ядерного палива для українських АЕС "Енергоатом" спільно з Westinghouse розпочав реалізацію проєкту кваліфікації ядерного палива цієї компанії. Перший контракт із постачання ядерного палива між сторонами було підписано 2008 року.

У червні 2022 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали угоду про постачання ядерного палива для всіх АЕС України.

У вересні 2023 року "Енергоатом" став першою у світі енергогенерувальною компанією, яка експлуатує реактори радянського дизайну, але реалізувала проєкт із диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-440.