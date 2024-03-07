Економіка

12:29 07.03.2024

Організований товарний ринок в Україні в 2023 р. зріс на 6% за обсягами – НКЦПФР

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Організований товарний ринок в Україні в 2023 р. зріс на 6% за обсягами – НКЦПФР

Загальна сума торгів на організованому товарному ринку України у 2023 році становила 310 млрд грн, що більш ніж на 6% перевищує показник 2022 року й вище, ніж у попередні роки, повідомив член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України Арсен Ільін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Найбільшим товаром, який торгувався минулого року, як і роком раніше, була електрична енергія – 62,5%, нафта й дистиляти – приблизно 14%, необроблена деревина – приблизно 8,5%, нафтовий газ скраплений – приблизно 7,6%. Решта набагато менше, але там є і вугілля, і бітум, і інші. Базових позицій, без урахування підвидів, - вісім", - сказав він.

За словами Ільіна, хоча ринок електроенергії фрагментований на кілька різних сегментів, і ціна на кожному з них формується окремо, а кілька сегментів узагалі торгуються за іншим механізмом, загалом частка електроенергії, що торгується на біржі, досить суттєва: вона може сягати й 60%, тож біржова ціна на неї вже є важливим індикатором, і неї можна орієнтуватися.

Серед позитивів 2023 року член НКЦПФР, що стала регулятором українського біржового товарного ринку із середини 2021 року, назвав повернення на нього НАК "Нафтогаз України".

"Нафтогаз" є основним маркет-мейкером, тому якщо його немає на ринку, то говорити про якісь індикатори складно. Але у 2023 році він точно вже був і працював, і газ повернувся на біржовий ринок", – пояснив Ільін.

Він додав, що минулого року на ринку також з'явилася нафта й дистилят, що значною мірою пов'язано з тим, що держава тимчасово отримала контроль над "Укрнафтою" і зробила так, щоб продукти торгувалися прозоро.

Коментуючи видачу ліцензій у 2023 році ще двом біржам – "Українській торговій платформі" (УТП) та Українській ресурсній біржі (УРБ), що збільшило кількість організаторів на ринку до чотирьох, член комісії зазначив, що це поки не позначилося на обсягах.

Якщо ринок той самий і на ньому з'являється новий учасник, то просто перерозподіляються частки, а обсягів від цього більше не стає. Обсяги збільшуються, якщо хтось прийде з новим товаром. Тим паче, що нові біржі отримали ліцензію лише в серпні, а з'явилися на ринку наприкінці року: частка УТП становила менше ніж 1% від загального обсягу, а УРБ встигла зробити лише одну тестову операцію", – сказав Ільін.

Водночас він наголосив, що тепер на ринку є вибір серед чотирьох бірж, з яких деякі використовують різне програмне забезпечення.

"І хоча ринку поки що більше не стало, шанси виходу когось із новим товаром на нього збільшилися", - вважає член комісії.

Згідно з реєстром НКЦПФР, нині ліцензію товарної біржі в Україні мають також Українська енергетична біржа (УЕБ, з кінця червня 2021 року) та Українська універсальна біржа (УУБ, з кінця вересня 2021 року).

Теги: #нкцпфр #ільін_арсен

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