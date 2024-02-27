Мінагрополітики розробило проєкт Стратегії продовольчої безпеки України

Міністерство аграрної політики та продовольства розробило проєкт Стратегії продовольчої безпеки України, згідно з яким має намір у середньостроковій перспективі довести потенціал виробництва вітчизняної агропродукції до 200 млн тонн, а зернових і олійних культур - до 150 млн тонн.

"Досягнення зазначених показників може дозволити майже вдвічі збільшити обсяги експортних поставок української сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, готових продуктів харчування", - зазначено в проєкті документа, який розміщено на сайті спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок.

Зазначається також, що таке нарощування виробництва рослинницької продукції в Україні стимулюватиме розвиток тваринництва та супутнє виробництво кормів та інших харчових продуктів (білків, спецжирів, глютену, молочної продукції, м'ясної продукції тощо).

Іще одним перспективним напрямом просування продукції АПК на зовнішніх ринках автори стратегії вважають виробництво self-brand - продукції для глобальних торговельних мереж і виробників продуктів харчування.

Очікується, що український АПК у короткостроковій перспективі може стати найпривабливішим інвестиційним win-win портфелем, який оцінюється у $57 млрд. При цьому найбільшими інвестиційними сегментами в міністерстві вважають "зелену" енергію та логістику (біометан, іригаційні системи, елеватори, "зелену" аграрну логістику); виробництво готової продукції (фрукти, овочі та продукти їх переробки; молоко й молочна продукція, м'ясна продукція); виробництво техніки й ресурсів (засоби захисту рослин, азотні та комплексні добрива, сільськогосподарські продукти); виробництво техніки й ресурсів (засоби захисту рослин, азотні та комплексні добрива, сільськогосподарські добрива); виробництво техніки.

"З огляду на такі перспективи пріоритетними будуть програми розвитку виробничої, ринкової та логістичної, зокрема й гідромеліоративної інфраструктури, проєкти з глибокої переробки сільськогосподарської продукції", - зазначено в документі.

Розробники проєкту стратегії впевнені, що запропоновані заходи допоможуть сформувати стійку систему продовольчої безпеки держави, забезпечать повноцінний доступ кожної людини до безпечних харчових продуктів у достатній кількості, створять умови для продовольчої незалежності країни, сталого розвитку сільського господарства та знизять рівень захворюваності населення.