Економіка

12:31 16.02.2024

Пропозиції із зустрічі "Ради сімох" із Зеленським буде винесено на платформу "Зроблено в Україні"

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Пропозиції, які розглядали на зустрічі президента України Володимира Зеленського з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану ("Ради сімох") 15 лютого, буде винесено на Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні", повідомив член ради, президент ТОВ "Біофарма Плазма" Костянтин Єфименко.

"Ми обговорили чіткі питання, і я переконаний, що вирішення їх дадуть кожному підприємцю більше впевненості... Пропозиції, які розглядала Рада, будуть винесені для обговорення та затвердження на Всеукраїнську платформу "Зроблено в Україні", - написав він у фейсбуці в п'ятницю.

За його словами, ключовими питаннями на зустрічі були комплекс пропозицій щодо зменшення тиску на підприємців з боку правоохоронних органів, створення цифрової платформи на базі "Зроблено в Україні" для отримання зворотного зв'язку від підприємців у відносинах із державою, врегулювання процедури отримання земельних ділянок і підтримка й розвиток компаній оборонного комплексу.

Єфименко уточнив, що обговорено створення аналітичного дашборду щодо взаємодії правоохоронних органів із бізнесом, зокрема через модуль ШІ, який на основі даних системи зможе автоматично знаходити кейси з перевищенням повноважень компетентних органів.

За його словами, досягнуто домовленості, що такі зустрічі з президентом відбуватимуться раз на місяць, а в рамках платформи "Зроблено в Україні" – раз на квартал.

Член ради, голова ради Федерації роботодавців України та співзасновник "Маніфесту 42" Дмитро Олійник наголосив, що бізнес і президент обговорили необхідність повного перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) законопроєктом щодо посилення механізмів його функціонування, системних змін до КПК, законів "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" щодо встановлення додаткових гарантій захисту законних інтересів підприємництва під час здійснення кримінального провадження.

"(Обговорено) забезпечення консолідації повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі - Бюро економічної безпеки України (простими словами - ДБР, СБУ, НАБУ за підслідністю мають чим займатися, економіка – лише за БЕБ)", - пояснив Олійник.

Він зазначив, що ключових завдань, які сторони ставили для себе на зустріч, досягнуто, і тепер уряд має виконати свою частину роботи, Верховна Рада - свою, а підприємці - свою.

"Ідеї, як удосконалити законодавство, приймаються", - зазначив голова ради Федерації роботодавців України.

Згідно з інформацією на сайті Ради, 24 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" з метою забезпечення ефективного діалогу та об'єднання зусиль влади і бізнесу для подолання викликів та наслідків, спричинених збройною агресією РФ, стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту, покращення інвестиційного клімату, створення економічних умов для відновлення, а також модернізації та зростання економіки. 

Теги: #платформа

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