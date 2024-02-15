Голова парламентського комітету сумнівається в ідеї Кабміну та НБУ прив'язати відшкодування ПДВ до повернення валютної виручки

Кабінет Міністрів і Національний банк України (НБУ) наполягають на ідеї прив'язки відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) до повернення валютної виручки в рамках боротьби з її неповерненням, проте запуск такого складного механізму пов'язаний із технічними складнощами під час спроби його практичної реалізації, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"У Кабінету Міністрів і Нацбанку є ще ідея, що необхідно не тільки відстежити сплату податків за цим зерном (яке проходить перевірку походження за системою електронного адміністрування ПДВ - ІФ-У), а ще і прив'язати відшкодування ПДВ до повернення валютної виручки, розширивши механізм на всю експортовану сировину", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, необхідно створити ще одну таку саму складну систему, як система електронного адміністрування ПДВ, щоб можна було відстежити всі ці операції, тому що в компанії можуть бути тисячі контрактів, за кожним можуть бути тисячі постачань, усі їх потрібно звести в одне ціле, в одну точку в режимі онлайн.

"Вони повинні їх реєструвати, про них звітувати, бо інакше їм не відшкодовуватиметься ПДВ – тобто там така кількість проблем, що воно на практиці не реалізується. Тож ми на рівні комітету вирішили взагалі відмовитися від цієї норми про відшкодування ПДВ виключно на підставі повернення валютної виручки. Але Кабінет Міністрів на ній наполягає. І вже два місяці, як ми очікуємо від Кабінету Міністрів фінальної редакції, яка дасть змогу це реалізувати. Я не вірю в те, що вона існує, але ми почекаємо", - описав ситуацію Гетманцев.

На його думку, крім технічних складнощів із реалізацією ідеї прив'язки відшкодування ПДВ до повернення валютної виручки, виникають також питання щодо мотивів експортера не повертати валютну виручку, якщо із зерна сплачено податки, й воно є білим.

Голова комітету нагадав, що в рамках підготовки законопроєкту №10168 щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів було розроблено досить дієвий механізм, за яким 12 кодів зернових та інших експортованих агротоварів проходять перевірку походження за системою електронного адміністрування ПДВ.

"За кожним кодом товару, за кожною поставкою ми з'ясовуємо походження цього товару і сплату ПДВ за всім ланцюжком. Тобто, ми вирішили цим законопроєктом питання сплати податків за "чорним зерном". Ми задоволені цим", - зазначив Гетманцев.

Коментуючи ситуацію з відшкодуванням ПДВ, він зазначив, що в січні цього року вже є черговий прогрес у результаті ухвалених у грудні змін до постанови №1165: кількість зупинених накладних знизилася до 0,84% з більше ніж 0,9% у грудні.

"А якщо ми виключимо першу двадцятку великих платників, які обґрунтовано потрапили в "ризики" (наприклад, великі лікеро-горілчані заводи, компанії, які реалізовують електронну техніку із порушенням податкового законодавства – тобто великі ухилянти), то маємо 0,75%. І цей відсоток, як ми прогнозуємо, в лютому ще зменшиться", - повідомив голова комітету.

Як повідомлялося, Міністерство економіки запропонувало доповнити прийнятий за основу законопроєкт №10168-2 правками до Податкового кодексу та інших законів щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів нормою про прив'язку компенсації ПДВ експортерам зерна з поверненням їм валютної виручки.

Зокрема, міністерство пропонує запровадити режим експортного забезпечення, згідно з яким експортери зернових та олійних культур зобов'язуються сплачувати ПДВ при експорті своєї продукції за внутрішньою ставкою до моменту повернення валютної виручки.

Проти цієї новації виступили галузеві асоціації.

Повністю інтерв'ю голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева читайте на сайті агентства www.interfax.com.ua