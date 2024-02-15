Економіка

18:05 15.02.2024

"Нафтогаз" у 2023 р. збільшив на 20% видобуток газу на відремонтованих свердловинах порівняно з довоєнним 2021 р.

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"Нафтогаз" у 2023 р. збільшив на 20% видобуток газу на відремонтованих свердловинах порівняно з довоєнним 2021 р.

Група "Нафтогаз" у 2023 році на 20% збільшила видобуток із "відремонтованих" свердловин порівняно з довоєнним 2021-м роком, що стало рекордним показником за останні чотири роки.

"Цей показник на 20% перевищив видобуток у довоєнному 2021 році. Я щиро вдячний фахівцям "Укргазвидобування" і всій команді, завдяки якій цей результат став можливим", - повідомила група на своєму сайті з посиланням на главу "Нафтогазу" Олексія Чернишова в четвер.

Нещодавно АТ "Укргазвидобування" ("УГВ"), що є частиною групи "Нафтогаз", провело капітальний ремонт і відновило стару свердловину, яка нині додатково дає понад 340 тис. куб. м газу на добу.

Ця свердловина тривалий час перебувала в очікуванні на ліквідацію, проте 2023 року фахівці провели детальний аналіз, переглянули технічні та геологічні ризики й вирішили відновити свердловину за допомогою капітального ремонту.

"Наші фахівці постійно виконують роботу із перегляду та аналізу старих свердловин, які можна повернути в експлуатацію завдяки кращим технічним можливостям, ніж десятки років тому", - прокоментував в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" 2022 року видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж 2021-го. За оперативними даними, компанія за підсумками 2023 року наростила видобуток більш ніж на 0,7 млрд куб. м.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".

Теги: #нафтогаз #видобуток_газу

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