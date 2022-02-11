Економіка

20:11 11.02.2022

ВР розгляне законопроєкт про збільшення ренти на видобуток газу 17 лютого

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ВР розгляне законопроєкт про збільшення ренти на видобуток газу 17 лютого

Законопроєкт №7038 про збільшення ставок рентної плати за видобуток природного газу та їх прив'язку до ціни його реалізації внесено на розгляд Верховної Ради України на 17 лютого 2022 року.

Згідно з розкладом засідань Верховної Ради України на наступний тиждень, депутатам запропонують внести законопроєкт до порядку денного, скоротити терміни розгляду та ухвалити рішення.

Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт про збільшення ренти на видобуток газу 9 лютого.

Механізм диференціації рентної плати передбачає: що вища ціна реалізації природного газу, то вища відсоткова ставка ренти. Зокрема, замість чинних рентних ставок для газу, видобутого зі старих свердловин із покладів до 5 км та покладів понад 5 км, на рівні 29% та 14% пропонуються ставки від 29% до 69% і від 14% до 54% відповідно. Замість чинних рентних ставок для газу, видобутого з нових свердловин із покладів до 5 км та покладів понад 5 км, на рівні 12% та 6% пропонуються ставки від 12% до 52% та від 6% до 46% відповідно.

Гетманцев також пропонує змінити формулу фактичної ціни реалізації природного газу, враховуючи під час її розрахунку не лише середню митну вартість імпортного газу, що ввозиться, а й середньоарифметичне значення між цінами Bid та Ask у Complete European Gas prices звіту Argus European Natural Gas, а також середню ціну реалізації (без ПДВ) за результатами електронних біржових торгів на українських товарних біржах, перелік яких визначає Кабінет Міністрів.

Одночасно Асоціація газовидобувних компаній України, що об'єднує провідні підприємства галузі, виступила категорично проти законопроєкту, зазначивши, що за ухваленням законопроєкту буде падіння обсягів видобутку газу та збільшення залежності країни від імпорту енергетичних ресурсів.

АГКУ нагадала, що пропоноване збільшення податкового навантаження на галузь повторює сценарій восьмирічної давності, коли більше ніж удвічі було збільшено рентні ставки на видобуток газу. Це змусило більшість компаній повністю зупинити інвестиційну діяльність. У 2015 році було згорнуто проєкти на $400 млн, що призвело до відмови від 90% запланованих робіт із буріння нових свердловин. Зокрема, того року незалежні газовидобувники скоротили капітальні інвестиції в сектор на 80% порівняно з 2014 роком, що спричинило подальше падіння видобутку низкою компаній на 40-50%.

Теги: #рента #видобуток_газу
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