Економіка

13:22 14.02.2024

Hyundai E&C зацікавлена брати участь у розвитку української атомної генерації - "Енергоатом"

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Hyundai E&C зацікавлена брати участь у розвитку української атомної генерації - "Енергоатом"

Південнокорейська компанія Hyundai E&C готова долучитися до українських проєктів із розширення атомної генерації, а також упровадження спільних інноваційно-дослідницьких проєктів, повідомила НАЕК "Енергоатом".

У її повідомленні в телеграм-каналі зазначено, що про підтримку України й бажання посилити співпрацю між компаніями повідомив регіональний директор Hyundai E&C Хьон Хван Пак під час зустрічі з головою "Енергоатому" Петром Котіним, на якій було обговорено пріоритетні напрями розбудови української атомної генерації.

Зокрема, йшлося про зведення нових блоків на майданчику Хмельницької АЕС за технологією АР1000 від Westinghouse, а також упровадження в Україні технології SMR.

"Задля досягнення поставлених цілей ми зацікавлені у співробітництві з новими партнерами. Тож Hyundai E&C міг би брати участь у цих проєктах", - сказав Котін.

Він також висловив сподівання на підтримку партнерів у відновленні безпечної експлуатації Запорізької АЕС після її повернення під контроль України з-під окупації РФ.

 

Теги: #hyundai #енергетика #енергоатом

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