Фінобмеження для ухилянтів не вплинуть суттєво на банківську сферу - президент АУБ

Фінансові обмеження для осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачені новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації (№10449), не матимуть суттєвого впливу на банківський сектор через незначну кількість тих, кого вони торкнуться, вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.

"Якщо ми візьмемо чисельність необхідної мобілізації на цей рік, яка звучить в інтернеті, і якщо з цієї цифри люди будуть порушувати закон, то так, можливо, вони відмовляться від банківської картки. Це точно не вплине на стійкість (банківської - ІФ-У) системи", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Президент АУБ обґрунтовує свою думку тим, що частка придатних до призову на фронт є відносно незначною до решти населення, яке проживає в Україні, тим паче, що потенційно порушувати закон про мобілізацію буде лише певна частка людей від загального призову у 2024 році.

"Ми говоримо про якусь частку з цього обсягу (загальної мобілізації у 2024 році - ІФ-У), які можуть потенційно порушувати. Тобто йдеться не про якісь великі цифри", - підсумував Дубас.

Він констатував, що норми законопроєкту про фінобмеження не матимуть суттєвого негативного впливу на стійкість і стабільність банківського сектору, а також на обсяг коштів фізичних осіб на рахунках у банках.