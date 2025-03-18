АУБ включила 8 фінкомпаній до "Головної фінансової премії року"

Асоціація українських банків (АУБ) оголосила переможців "Головної фінансової премії року" за різними показниками, серед яких окрім більше 30 банків опинилися також 8 фінансових компаній .

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у номінації "Прорив року" була відзначена компанія UKASKO, яка запропонувала хмарне CRM-рішення для автоматизації процесів у страхових компаніях, брокерів, агентів та компаній нестрахового профілю, які пропонують страхування як одну із сервісних опцій для своїх клієнтів. Insurtech-рішення від UKASKO допомагає ефективно управляти страховими портфелями, оптимізувати продажі, облік та документообіг.

Як було зазначено під час нагородження, наразі компанія є технологічним провайдером для понад 20 страхових компаній (з 64 на ринку – ІФ-У) і більш ніж 2 тисяч інших партнерів, та забезпечує їх взаємодію з клієнтами по Україні через мережу з понад 4000 агентів.

ПрАТ "Укрфінжитло", яка реалізує державні програми доступного іпотечного кредитування для населення, перемогла у номінаціях "Найдинамічніше зростання активів" та "Чистий фінансовий результат".

У номінації "Приріст активів" найкращим було названо ТОВ "Віннер Лізинг", яке отримало також статус, а у номінаціях "Найдинамічніше зростання активів" та "Чистий фінансовий результат" такий статус, за версією АУБ, отримало ТОВ "Авентус Україна".

Окрім того ця компанія, як і ПрАТ "УФГ", була названа лідером у номінації "Банківська ефективність (Рентабельності капіталу) ROE".

"Віннер Лізинг" разом із ТОВ "Стар Файненс Груп" та ТОВ "Глобал-Фінанс" отримали також відзнаки як лідери у номінації "Найдинамічніше зростання активів", тоді як сервіс онлайн-кредитів "Манівео швидка фінансова допомога" став лідером серед фінансових компаній з підтримки малого та середнього бізнесу", а "Глобал Фінанс" – лідером в номінації "чистий фінрезультат".

Нарешті АУБ також нагородила ПрАТ "УФГ" як лідера у номінації "Банківська ефективність (Рентабельності капіталу) ROE".

"Для вирахування результатів АУБ використовує наглядову статистику Національного банку, яку подають банки та фінансові установи. Це публічна інформація, з якої ми беремо річні показники, та дивимося на динаміку компанії та банків, що забезпечує прозорість та об’єктивність нагородження", – розповів президент Асоціації українських банків Андрій Дубас під час "Головної фінансової премії року".

"Разом із банками, страховиками й іншими бізнесами ми бачимо майбутнє за інноваційними fintech- та insurtech-рішеннями, які роблять страхові послуги доступнішими, зручнішими й ефективнішими", – сказав на церемонії CEO UKASKO Ярослав Льоля. Він закликав учасників фінансової галузі до спільних інноваційних трансформацій, які допоможуть зростанню всього ринку.