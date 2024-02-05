Члени КМП НБУ одностайні у збереженні облікової ставки 15%, переважна більшість очікує 14% до кінця 2024 р. - підсумки дискусії

Члени Комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15% річних, переважна більшість їх очікує її зниження на 1 відсотковий пункт (в.п.) до кінця 2024 року.

Такі підсумки дискусії КМП від 24 січня опублікував центробанк у понеділок.

КМП, зокрема, вважає, що збереження облікової ставки на рівні 15% зараз допоможе уникнути прискорення інфляції 2024 року до двозначних показників, а також повернути її до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у 2025 році.

Один із членів комітету висловив думку, що утримання облікової ставки на високому рівні є важливим інструментом для стримування попиту на валюту та підтримання міжнародних резервів на високому рівні за рахунок підтримання привабливості гривневих інструментів.

"На думку ще одного учасника дискусії, збереження облікової ставки є логічним кроком ще й з погляду посилення ризиків тривалішої та інтенсивнішої війни, ніж передбачається наразі", - йдеться в повідомленні НБУ.

Він вважає, що військові дії формуватимуть додатковий ціновий тиск як через фактичне збільшення витрат бізнесу на логістику, оплату праці, відновлення зруйнованих потужностей, так і через канал очікувань.

Крім того, згідно з його думкою, триваліша війна посилюватиме тиск на державні фінанси і потребуватиме додаткового обсягу внутрішніх залучень.

"Розгортання такого сценарію потребуватиме, ймовірно, посилення відсоткової політики задля збереження макрофінансової стабільності", - наголошується у пресрелізі НБУ за підсумками засідання.

На думку членів КМП, Нацбанк може повернутися до зниження облікової ставки в другій половині 2024 року, як це і передбачено прогнозом регулятора.

Зазначається, що якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься близько до базового сценарію, а ритмічність міжнародного фінансування відновиться, то за таких умов помірне пом'якшення відсоткової політики не перешкоджатиме забезпеченню курсової стійкості та поверненню інфляції в цільовий діапазон.

Ба більше, зазначається, що за таких умов зниження ставки зможе підтримати розвиток кредитування та економічне відновлення.

"Переважна більшість учасників дискусії очікує, що розмір облікової ставки становитиме 14% наприкінці року, а ще кілька членів КМП вважають, що 13%", - зазначив центробанк.

Як інформує регулятор, учасники дискусії погодилися, що НБУ має бути готовим адаптувати монетарну політику в разі зміни балансу ризиків для інфляції та економічного розвитку.

Члени КМП оцінюють можливість перегляду траєкторії ставки як "доволі ймовірну" з огляду на зростання рівня невизначеності довкола перебігу війни та підтримки України.

Одразу кілька членів КМП зазначили, що ближче до середини року НБУ зможе точніше оцінити реалістичність основних припущень, закладених у прогноз на 2024-2026 рр., і орієнтуватиметься на цей аналіз у своїх подальших рішеннях щодо облікової ставки.