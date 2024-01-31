АРМА шукає управителя для заарештованого заводу напівфабрикатів "Єрмоліно", який належав російському бізнесмену Александрову

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) оголосило конкурс на управителя для заарештованого заводу напівфабрикатів "Єрмоліно", повідомляється на сайті агентства.

Згідно з повідомленням, для передачі в управління пропонують: 70% статутного капіталу ТОВ "Ромєрм" у розмірі 252,89 млн грн, 70% статутного капіталу ТОВ "Єрмром" (21,79 млн грн), корпоративні права ТОВ "Єрмак Голд", які належать фізичній особі з часткою власності 70% (45,06 млн грн), і підприємство-нерезидент із часткою власності 30% (19,31 млн грн).

Крім того, управителю буде передано комплекс із виробництва м'ясних заморожених напівфабрикатів загальною площею понад 4600 кв. м, побутові й виробничі приміщення, що розташовані в селі Чумаки Дніпропетровської області.

В управлінні АРМА ці активи перебувають із січня 2023 року.

Заявки від зацікавлених суб'єктів приймають до 9 лютого включно.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" беруть участь такі юрособи: ТОВ "Ромєрм" (с. Чумаки Дніпропетровської обл.) зі статутним капіталом 252,88 млн грн, ТОВ "Київ-Торг" (Київ, 10 тис. грн) і ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро, 10 тис. грн).

Виробництво харчової продукції під торговою маркою ТМ "Єрмоліно" налагоджено 2008 року на заводі в Дніпропетровській області, яким керує юрособа ТОВ "Ромєрм". Підприємство виробляє широкий асортимент заморожених напівфабрикатів: пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерики, котлети тощо.

За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі "Ромєрм" належить громадянину РФ і Мальти Іллі Александрову, 30% - швейцарському АТ "ЕБР Фінанцхолдинг АГ" (EBR Finanzholding AG). Юрособа 2020 року отримала 35,1 млн грн чистого прибутку за 124,9 млн грн виручки, а 2020 року - співставні 31 млн грн чистого прибутку за 126,4 млн грн виручки. За дев'ять місяців 2021 року вона отримала 23 млн грн чистого прибутку за 100,5 млн грн виручки.

Водночас "Київ-Торг" і "Дніпро-Вендор" повністю належать Александрову й реалізують вироблені на заводі в Чумаках напівфабрикати. Виручка "Київ-Торгу" 2020 року становила 724 млн грн за 24,7 млн грн чистого збитку, а за дев'ять місяців 2021 року - 871 млн грн за 33,5 млн грн чистого збитку. Виручка "Дніпро-Вендору" 2020 року - 775 млн грн за 0,3 млн грн чистого збитку, а за дев'ять місяців 2021 року - 1,12 млрд грн за 18 млн грн чистого прибутку.

Бюро економічної безпеки звинувачує підприємства Александрова в Україні в ухиленні від сплати податків у 2019-2021 роках на 150 млн грн. Найбільший в Україні комплекс із виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів виробляв широкий асортимент заморожених напівфабрикатів: пельмені, хінкалі, вареники, млинці, котлети тощо.

Для потреб Росії під такою самою маркою "Продукты Ермолино" виробляють напівфабрикати в Калузькій області. Свою назву напівфабрикати "Єрмоліно" отримали на честь російського міста Єрмоліно в цьому регіоні.

У РФ "Ермолино", крім виробництва м'ясних напівфабрикатів, також випускає кондитерські вироби, які реалізує більш ніж у 2,5 тис. магазинів.