Економіка

12:53 30.01.2024

Держборг України у 2023 р. зріс на 30,4%

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Держборг України у 2023 р. зріс на 30,4%

Сукупний державний борг України 2023 року зріс до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні - на $33,9 млрд, або 30,4% - до $145,32 млрд, у гривневому - на 1 трлн 444,0 млрд грн, або 35,4%, до 5 трлн 519,5 млрд грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

Згідно з ними, прямий держборг збільшився на 34,4% - до $136,59 млрд, або до 5 трлн 188,1 млрд грн, і становив 94,0% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу.

Повідомляється, що зовнішній прямий борг минулого року зріс на 49,1%, або $31,20 млрд - до $94,79 млрд, тоді як внутрішній прямий - на 14,2%, або 198,0 млрд грн, до 1 трлн 587,7 млрд грн.

Сукупний зовнішній держборг України 2023 року збільшився на 42,3%, або на $30,23 млрд - до $101,70 млрд, тоді як сукупний внутрішній - на 13,3%, або на 194,6 млрд грн, до 1 трлн 656,5 млрд грн.

У результаті частка сукупного зовнішнього держборгу зросла до 70,0%.

Згідно з даними голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, до війни частка зовнішнього держборгу становила 60,9%. Він додав, що частка боргу у валюті з початку війни також збільшилася з 65,1% до 72,8%.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у євро на кінець 2023 року зросла до 32,32%, тоді як в американських доларах знизилася до 26,21%, у гривні - до 27,21%, у СПЗ - до 11,34%, у канадських доларах - до 2,26%, а в єні - до 0,65%, а в британських фунтах залишилася на рівні 0,02%.

Відомство також уточнило, що 67,21% держборгу має фіксовану процентну ставку, тоді як 11,34% прив'язано до ставки МВФ, 8,82% - до SOFR, 3,83% - до EURIBOR, 0,65% - до TORF.

Ставка ще за 2,63% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 5,25% - до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП з портфеля Нацбанку. Найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповував у межах емісійного фінансування бюджету 2022 року.

Нарешті, 0,25% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, що використовується в програмах портфельних гарантій.

Як повідомлялося, державний і гарантований державою борг України 2022 року збільшився на $13,4 млрд - до $111,45 млрд.

МВФ у рамках першого і другого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною значно поліпшив прогноз зростання держборгу у 2023 році - з 98,3% ВВП до 87,1% ВВП, зокрема, за рахунок перегляду його оцінки на кінець 2022 року з 81,7% ВВП до 78,5% ВВП.

За оцінками Фонду, який оцінює потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році в $42 млрд, на кінець цього року держборг досягне 96,7% ВВП, а на кінець наступного - 98,5%, після чого почне поступово знижуватися.

Теги: #мінфін #держборг

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