Економіка

16:16 22.01.2024

Діяльність офісу Concorde Сapital паралізовано після обшуків - пресслужба

2 хв читати
Діяльність офісу Concorde Сapital паралізовано після обшуків - пресслужба

У результаті обшуку в офісі інвестиційної компанії Concorde Capital без ухвали слідчого судді 18 січня було вилучено особисті телефони та комп'ютери працівників, а також близько десятка папок матеріалів, які не належать до часу та території, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, заявила пресслужба компанії.

"Тож діяльність самого офісу зараз паралізована, а це призведе до неминучих збитків і втрати клієнтів. Крім того, неможливо уявити нормальну роботу інвестиційної компанії без керівника", - повідомила керівник пресслужби Ганна Дьяконова агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Раніше цього дня директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявив, що процесуальні дії правоохоронців у справі глави та засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи не призвели до блокування або обмеження бізнесу, компанія може виконувати свої зобов'язання в повному обсязі.

"На сьогодні не було жодних дій, які заблокували бізнес або обмежили діяльність інвестиційного фонду Concorde Capital, що дає змогу йому і надалі працювати, і надалі виконувати свої інвестиційні зобов'язання в повному обсязі", - сказав директор ДБР на брифінгу в Києві.

Зі свого боку Дьяконова додала, що один із клієнтів призупинив угоду з надання кредиту на будівництво в проєкті SHELEST.

За її словами, Мазепа також мав низку запланованих зустрічей у Давосі щодо залучення інвестицій у ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", проте тепер реалізація проєкту з розширення підприємства під знаком питанням.

Вона також повідомила, що адвокати Мазепи вже оскаржили ухвалу суду від 19 січня про взяття його під арешт з альтернативою застави в 349 млн грн, а також підтвердила, що у глави Concorde Capital згорів будинок на його малій батьківщині в Чернігівській області.

Як повідомлялося, 18 січня, працівники ДБР спільно з Нацполіцією затримали Мазепу на українсько-польському кордоні за обвинуваченням в організації схеми протиправного заволодіння 2,4 га, на яких розміщуються гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської ГЕС, а наразі розташоване котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park. Зазначалося, що в різних регіонах України затримали ще трьох осіб, зокрема брата Мазепи, а в офісі Concorde Capital та офісах деяких її співробітників було проведено обшуки.

За даними ДБР, наприкінці 2023 року за подібною справою щодо понад 7 га по сусідству було висунуто вісім підозр і заарештовано ще інших осіб. Згідно з базою судових рішень, ідеться про земельні ділянки, задіяні "у процесі реалізації будівельного проєкту елітного житла - клубного котеджного містечка преміум класу Riviera Village", цей проєкт спочатку розвивав Фонд інвестицій в українську нерухомість Dragon Ukrainian Properties and Development (DUPD).

ДБР зазначало, що обвинуваченим загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #concorde_capital

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 22.01.2024
Кличко виступив на підтримку голови Concorde Capital Ігоря Мазепи

Кличко виступив на підтримку голови Concorde Capital Ігоря Мазепи

11:25 22.01.2024
Директор ДБР: Робота правоохоронців у "справі Мазепи" не заблокувала і не обмежила діяльність Concorde Capital

Директор ДБР: Робота правоохоронців у "справі Мазепи" не заблокувала і не обмежила діяльність Concorde Capital

13:46 20.01.2024
Мазепа називає 349 млн грн застави непідйомною сумою і свавіллям

Мазепа називає 349 млн грн застави непідйомною сумою і свавіллям

13:40 19.01.2024
Глава Concorde Capital прямував до Давоса для залучення інвестицій у "Кривий Ріг Цемент" - заява компанії

Глава Concorde Capital прямував до Давоса для залучення інвестицій у "Кривий Ріг Цемент" - заява компанії

10:41 19.01.2024
Голові Concorde Capital пропонують заставу 700 млн грн

Голові Concorde Capital пропонують заставу 700 млн грн

10:05 22.11.2023
Concorde Capital інвестувала близько 200 млн грн у проєкт котеджного містечка в Ірпені

Concorde Capital інвестувала близько 200 млн грн у проєкт котеджного містечка в Ірпені

18:03 02.03.2023
Глава Concorde Capital оголосив збір на заставу для ексглави "Нафтогазу" Коболєва

Глава Concorde Capital оголосив збір на заставу для ексглави "Нафтогазу" Коболєва

20:41 26.04.2021
Concorde Capital вирішив розвивати з партнерами бурштиновий проект замість його продажу

Concorde Capital вирішив розвивати з партнерами бурштиновий проект замість його продажу

16:16 20.04.2021
Concorde Capital очікує у 2021 р. зростання ВВП України на 4,1% за інфляції 8%

Concorde Capital очікує у 2021 р. зростання ВВП України на 4,1% за інфляції 8%

10:44 12.04.2021
Розміщення акцій футбольного клубу "РНК Верес" стартує з номіналу

Розміщення акцій футбольного клубу "РНК Верес" стартує з номіналу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Маніфест 42" анонсував попереджувальну зупинку підприємств у разі подальшого ігнорування владою "свавілля тилових силовиків"

Мазепа називає 349 млн грн застави непідйомною сумою і свавіллям

Кабмін затвердив механізм розподілу 33,4 млрд грн субвенції місцевим громадам, насамперед звільненим і прифронтовим

Глава Concorde Capital прямував до Давоса для залучення інвестицій у "Кривий Ріг Цемент" - заява компанії

АМКУ оштрафував підприємства групи "Нафтогаз" на 1,7 млрд грн

ОСТАННЄ

"Укрнафта" у 2024 р. планує розпочати спорудження 30 нових свердловин

Україна готова до детальної дискусії з країнами ЄС про торговельні потоки, очікує продовження лібералізації торгівлі ще на рік - торговий представник

"Маніфест 42" анонсував попереджувальну зупинку підприємств у разі подальшого ігнорування владою "свавілля тилових силовиків"

Італія підписала з "Метінвестом" меморандум про взаєморозуміння щодо створення інтегрованого промислового проєкту в муніципалітеті Пьомбіно

Енергосистему в неділю забезпечено резервами, графіки відключень не застосовують - Міненерго

Росія вийшла на лідируючі позиції з постачання нафти до Китаю у 2023 році

ФДМ став власником PINbank від імені держави замість росіянина Гінера

Котін: мінування периметра ЗАЕС - черговий злочин окупантів

У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці, найімовірніше, через витік газу - Міненерго

Гетманцев ініціював проведення відкритих комітетських слухань щодо нелегального тютюнового ринку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА