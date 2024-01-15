Економіка

15:00 15.01.2024

Більшість економістів очікують ослаблення світової економіки у 2024 р. - опитування

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Більшість економістів очікують ослаблення світової економіки у 2024 р. - опитування

Темпи зростання світової економіки сповільняться в 2024 році, вважають більше половини (56%) головних економістів компаній, опитаних у рамках Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі.

Решта респондентів очікує збереження темпів зростання світового ВВП на рівні 2023 року або їх прискорення.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, глобальна економіка зросте на 2,9% у 2024 році після зростання на 3% у 2023 році.

Найбільший песимізм економісти відчувають щодо Європи - три чверті опитаних (77%) вважають, що зростання в регіоні буде слабким або дуже слабким. Тим часом у Південній Азії помірного або сильного зростання очікують 93% респондентів, у Східній Азії - 86%.

Темпи зростання ВВП США варіюватимуться від помірних до сильних, вважають 56% опитаних головних економістів. Ще у вересні відсоток становив 78%. Водночас лише 13% очікують високої інфляції в Штатах і Європі.

Організатори ВЕФ опитали 30 головних економістів банків, консалтингових фірм, міжнародних організацій і найбільших компаній, включно з Microsoft і Google.

"На світову економіку знову очікує випробування цього року, - зазначила керуючий директор ВЕФ Саадія Західі. - Світова інфляція слабшає, проте зростання економіки буксує, фінансові умови залишаються жорсткими, напруженість посилюється, а нерівність збільшується, що наголошує на нагальній потребі в міжнародній співпраці для створення умов для сталого та інклюзивного економічного зростання".

Теги: #давос #економіка #веф

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