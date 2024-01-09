Економіка

18:44 09.01.2024

Перший заступник голови НБУ сподівається на вирішення питання мобілізації без фінансових репресій

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Перший заступник голови НБУ сподівається на вирішення питання мобілізації без фінансових репресій

Використання інформаційних баз, які має військове командування, і розвиненої технологічної складової для досягнення цілей мобілізації є доцільнішим, ніж запровадження фінансових репресій, вважає перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

"Я хочу вірити, що до цього не дійде... не думаю, що нам слід вдаватися до таких фінансових репресій, мають бути задіяні інші механізми", - висловила вона свою думку в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

Як повідомлялося, уряд 25 грудня направив до парламенту законопроєкти №10378-10379, які регулюють питання мобілізації, рекрутингу й проходження військової служби та які передбачають низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації. Пропонується вносити ухилянтів до Єдиного реєстру боржників, результатом чого стане обмеження їхнього права користуватися власним транспортом, отримати водійські права, виїжджати за кордон, здійснювати операції з рухомим і нерухомим майном, а також користуватися грошовими коштами й іншими цінностями, отримати кредит і скористатися пільгами.

"У рамках того законодавчого поля, яке існує на сьогодні, я, відверто кажучи, такої можливості не бачу", - описала можливість застосування таких заходів у поточній ситуації Рожкова.

За її словами, доступ до інформації клієнтів банку можуть розкривати в окремих випадках, переважно за рішенням суду. "Правоохоронні органи мають більше можливостей, але все ж таки вони не безмежні, навіть для них", - наголосила заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний повідомив, що НБУ взяв до відома урядовий законопроєкт №10378 про мобілізацію і готовий узяти участь у дискусії про застосування фінансових обмежень для ухилянтів від мобілізації.

На думку експертів на ринку, запровадження таких обмежень може негативно вплинути на динаміку вкладів фізосіб у банках і попит на валюту на готівковому ринку.

 

Теги: #нбу #мобілізація #рожкова

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