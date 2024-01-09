Економіка

18:38 09.01.2024

Укладено перші 10 угод із купівлі житла за допомогою житлових сертифікатів - Мінвідновлення

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Укладено перші 10 угод із купівлі житла за допомогою житлових сертифікатів - Мінвідновлення

Українці уклали перші 10 угод із купівлі житла з використанням житлових сертифікатів, виданих за програмою компенсацій за зруйноване через війну житло, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

Згідно з повідомленням, житло придбали учасники програми з Київської та Донецької областей.

За даними міністерства, на сьогодні угоди з сертифікатами можуть укладати 677 нотаріусів. Учасники програми можуть самі обирати нотаріуса, а також тип житла і регіон його розташування.

Також у найближчі два місяці стартує наступний етап програми - виплата компенсацій на будівництво будинку замість зруйнованого на власній ділянці, а в лютому очікують на перші результати експериментального обстеження знищеного житла на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, тривають виплати за програмою грошової допомоги на ремонти: на сьогодні виплачено 3 млрд грн на термінові ремонти для 35 тис. сімей.

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

З 1 серпня в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташоване на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Середня ціна компенсації за зруйноване житло загалом в Україні становить 2 млн грн.

Теги: #нерухомість #сертифікати #мінвідновлення

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