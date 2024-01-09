Економіка

17:11 09.01.2024

Укрексімбанк, Правекс Банк і МТБ Банк потребують докапіталізації в 10 млрд грн

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Укрексімбанк, Правекс Банк і МТБ Банк потребують докапіталізації в 10 млрд грн

Національний банк України (НБУ) оцінив потребу в докапіталізації державного Укрексімбанку, Правекс Банку і МТБ Банку сумарно в 10 млрд грн за підсумками оцінки їхньої стійкості на найближчі три роки за базовим макроекономічним сценарієм.

"Ця сума потрібна для досягнення цільових рівнів достатності капіталу, які гарантуватимуть дотримання банками нормативних значень у прогнозному періоді", - йдеться в публікації НБУ у вівторок про підсумки оцінки стійкості 20 найбільших банків.

Згідно з нею, у 15 банків на момент оцінки не було проблем із достатністю капіталу, а ще два банки - державні Сенс Банк і Укргазбанк - до початку грудня змогли довести його до рівня, необхідного для дотримання нормативів адекватності капіталу.

Відповідно до представлених Нацбанком даних, після оцінки якості активів і прийнятності забезпечення за кредитними операціями з урахуванням коригування достатність регулятивного капіталу (Н2) Укрексімбанку становила на 1 квітня 2023 року 5,93% за нормативу мінімум 10%, основного капіталу (Н3) - 2,98% за нормативу мінімум 7%. У МТБ ці показники були відповідно 7,71% і 6%, у Правекс Банку - 15,61% і 14,39%.

Водночас для Правекс Банку, за оцінкою НБУ, з другого року за базовим макросценарієм капітал став би від'ємним, і на третій рік показники його адекватності впали б "мінус" 16,51%. У разі МТБ капітал пішов би в невеликий мінус уже в перший рік, а на третій показники його адекватності погіршилися б до "мінус" 4,15%.

Для Укрексімбанку за три роки нормативи б упали з "мінус" 3,67% до "мінус" 8,04%.

"Банки, для яких встановлено підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу, найближчим часом мають подати до Національного банку програми реструктуризації або капіталізації. У цих програмах банки відображатимуть заходи для поетапного досягнення встановленого рівня нормативів", - ідеться в релізі.

Нацбанк передбачає, що ключовими заходами банків у цих програмах буде реструктуризація балансів і поліпшення операційної ефективності.

"Такі заходи знизять уразливість фінустанов до ризиків, тобто поліпшать їхній профіль ризику. Водночас банки за рахунок прибутку та збільшення обсягів капіталу мають поступово підвищувати поточні значення достатності капіталу, таким чином наближаючись до необхідного рівня", - вказав регулятор.

 

 

Теги: #нбу #банки

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