Україна зберегла на 2024 рік заборону на експорт природного газу, антрациту і кам'яної солі

Уряд України зберіг на 2024 рік нульові квоти на експорт природного газу українського походження, харчової солі, антрациту, кам'яного вугілля та отриманих з нього брикетів, золота, срібла, а також відходів і брухту дорогоцінних металів.

Відповідну постанову №1402 від 27 грудня про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, Кабінет міністрів оприлюднив на своєму сайті.

Згідно з нею, збережено квоти на експорт рідкого палива (мазуту), що діяли у 2023 році, - 540 тис. тонн (не більше ніж 60 тис. тонн на місяць) і коксівного вугілля - 900 тис. тонн.

Крім того, уряд продовжив на січень-лютий 2023 року заборону на експорт паливної деревини, деревної тріски або стружки, після чого експорт цих товарів виводиться зі списку ліцензованих.

Збережено також ліцензування пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку та соняшнику, соєвої, ріпакової, соняшникової та гірчичної олії, а також макухи.