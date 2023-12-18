Імпорт алмазів до Індії в листопаді впав на 76% р/р на тлі ембарго

Імпорт алмазної сировини в Індію в листопаді 2023 року впав на 76% проти даних річної давності, становивши $314 млн, випливає з попередніх даних Ради зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Індії (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

У жовтні імпорт зріс на 9% після довгого спаду.

У фізичному вираженні обсяг імпорту в листопаді (3,32 млн карат) був на 72% нижчим від результату річної давності.

Експорт діамантів з Індії в листопаді 2023 року впав на 12% до листопада минулого року, до $1,1 млрд.

За обсягом експорт зменшився на 7% р/р, становивши 1,27 млн карат.

Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів, у цій країні виготовляється 95% діамантів світу. Гранувальна галузь Індії зараз зазнає тиску через скорочення попиту на діаманти на тлі глобального економічного спаду, що змусило індійських гранувальників запросити 2-місячне призупинення закупівель в алмазодобувників - з 15 жовтня до 15 грудня.

Про наслідки ембарго можна судити за результатами сайту De Beers, що проходив з 4 жовтня до 3 листопада. Під час нього було продано алмазну сировину на $80 млн, що майже в 6 разів нижче за рівень річної давності ($454 млн) і в 2,5 раза менше за попередній показник ($200 млн), який був історичним мінімумом для цього періоду.