Під санкції США потрапили російські компанії автомобільної промисловості

Липецький виробник електромобілів під брендом Evolute потрапив під санкції США, повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США у вівторок.

До SDN list внесено юрособу виробника - ТОВ "Моторінвест".

"Моторінвест" з кінця минулого року виробляє й продає електромобілі Evolute з використанням технологій китайського DongFeng, а також є дистриб'ютором машин китайських брендів Dongfeng і Voyah.

"Моторінвест" навесні 2022 року під виробництво автомобілів підписав СПІК 2.0 з Мінпромторгом РФ і Липецькою областю. Спецінвестконтракт став першим у РФ у сфері виробництва електротранспорту. Потужності липецької компанії розраховані на складання до 100 тис. електрокарів на рік за повним циклом. Повідомляли, що інвестиції виробника перевищать 13 млрд руб. за 11 років дії контракту.

Крім того, до SDN LIST внесено АТ "Європейська підшипникова корпорація" та її дочірні підприємства: ТОВ "ТД ЄПК", ТОВ "ЄПК Кузня", ТОВ "ЄПК Нові технології", ВАТ "ЄПК Саратов", АТ "ЄПК Самара", ВАТ "ЄПК Волзький".

ЄПК створено 2001 року. Згідно з інформацією на сайті компанії, вона є найбільшим російським виробником підшипників "для всіх галузей машинобудування".