Економіка

07:29 07.12.2023

МВФ 11 грудня розгляне виділення Україні третього траншу за програмою EFF

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МВФ 11 грудня розгляне виділення Україні третього траншу за програмою EFF

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 11 грудня розгляне питання про другий перегляд програми розширеного фінансування EFF і виділення третього траншу в розмірі SDR664 млн (близько $880 млн за поточним курсом).

Як ідеться в інформації на сайті Фонду в четвер, на порядку денному засідання ради директорів цього дня також запити на зміну критеріїв ефективності та відмови від недотримання критерію ефективності України та Консультації з Україною відповідно до статті IV статуту МВФ.

Напередодні голова Нацбанку України Андре Пишний повідомив, що українська сторона підписала оновлений меморандум про економічну та фінансову політику за програмою EFF і висловив сподівання на позитивне рішення ради директорів Фонду.

"Якщо ми успішно пройдемо другий перегляд і МВФ затвердить наступний транш, значить, наші міжнародні партнери оновили свої запевнення на 2024 рік, тому що без цього програма не відбулася б. А це означає, що в нас є непогані шанси отримати той рівень фінансування, на який ми розраховуємо. Загальна межа фінансової підтримки України на горизонті чотирьох років, а саме такий горизонт програми з Міжнародним валютним фондом, $115 млрд за базовим сценарієм і $140 млрд за негативним сценарієм", - наголосив голова НБУ.

Заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован уранці в четвер спрогнозував позитивне голосування ради директорів Фонду з питання України.

"1. Спочатку будуть гроші від МВФ. 2. Потім від США. 3. Потім від ЄС. А потім ще будуть гроші від інших наших партнерів: Світового Банку, інших країн G7 (наприклад, Японії, Канади та Британії), інших великих країн (наприклад, Південної Кореї чи Норвегії). А ще є маленькі країни (як Литва), які теж нас підтримують. Є інші IFIs: ЄБРР, ЄІБ, IFC, KfW", - закликав він не піддаватися негативним настроям щодо зовнішнього фінансування України у 2024 році.

Як повідомлялося, МВФ повідомив про досягнення угоди на рівні персоналу (SLA) за оновленим переліком економічної та фінансової політик для другого перегляду програми EFF 13 листопада.

"Усі кількісні критерії ефективності на кінець червня та індикативні цілі на кінець вересня були виконані. Більшість структурних маяків також було досягнуто, відкриваючи шлях для розгляду радою директорів, що дало б змогу виділити близько $900 млн (SDR663,9 млн)", - зазначалося в заяві.

Чотирирічна програма EFF була затверджена 31 березня цього року, перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, а другий у розмірі $890 млн - на початку липня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще двох таких траншів у середині жовтня цього року і наприкінці лютого наступного за результатами другого і третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець червня і грудня цього року відповідно.

На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,246 млрд) у середині червня наступного року, а потім по SDR835 млн ($1123 млн) на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн ($920 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші розміром SDR966 млн ($1,3 млрд).

 

 

 

 

Теги: #мвф #транш

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