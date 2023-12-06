"Епіцентр" відзначає 20-річчя, планує зростання роздробу в 7 разів у наступний такий самий період і розширення в інших бізнесах

Трафік національної мережі "Епіцентр" за 20 років роботи перевищив 2 млрд відвідувачів, загальна площа збудованих торговельних центрів становить 2,2 млн кв. м, повідомляється в пресрелізі до ювілею компанії.

"Національна мережа "Епіцентр" відзначає ювілей: 20 років тому, 6 грудня 2003 року, відкрився перший торговельний об'єкт компанії на вул. Братиславській, 11 у Києві. На той момент його площа становила 12 тис. кв. м, а на сьогодні ритейлер зріс до масштабів найбільшої торговельної мережі в Україні", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в наступні 20 років група компаній продовжить активний розвиток.

"Лише в роздрібній торгівлі "Епіцентр" планує збільшити свій бізнес щонайменше в 7 разів. Реалізація амбітних і масштабних проєктів також відбуватиметься в інших галузях економіки. Зокрема, в агрокомплексі, виробництві, логістиці, енергетиці та інших сферах бізнесу", - зазначають у компанії.

На сьогодні загальна площа всіх побудованих ТЦ компанії становить близько 2,2 млн кв. м, на будівництво яких було використано понад 200 тис. тонн металоконструкцій.

За даними групи компаній, асортимент мережі за час роботи збільшився з 26 тис. SKU до 800 тис., а з класичного будівельного гіпермаркету вона перетворилася на мережу повноцінних торговельних центрів з окремими магазинами формату shop-in-shop, зокрема з 30 ексклюзивними концептами.

Серед активів групи "Епіцентр" також логістичні потужності загальною площею 172 тис. кв. м і власний автопарк із понад 3 тис. одиниць транспорту, які сумарно подолали понад 675 млн км за час роботи.

Загальний штат персоналу ГК "Епіцентр" налічує 38 тис. співробітників тільки в Україні.

Пресслужба нагадує, що компанія робить суттєвий внесок в українську економіку завдяки інвестиціям і податкам. Так, за прогнозом компанії, у 2023 році сума сплачених податків та обов'язкових платежів ГК "Епіцентр" перевищить 7 млрд грн.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри - у Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено. Станом на грудень 2023 року в мережі працює 72 торговельні центри.

Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні млн грн і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході та в центрі України). Загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення перевищує 2 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).