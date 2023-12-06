Зеленський підписав закон про розширення податкових перевірок у межах зобов'язань перед МВФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу та закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо відновлення й розширення податкових перевірок.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №10016-д, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту з підписом глави держави 6 грудня.

Як повідомлялося, Верховна Рада 9 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №10016-д. Його метою є виконання Україною в повному обсязі зобов'язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 р. (з МВФ) у частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.