До бюджету громад у I півріччі надійшло понад 85 млн грн туристичного збору - ДАРТ

Бюджет регіонів за січень-червень 2023 року поповнився 85 млн 471 тис. грн туристичного збору - це на 4% менше від результату аналогічного періоду 2022 року і на 23% вище 2021 року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ).

Згідно з повідомленням, лідером за турзбором є Львівська область, яка отримала 20 млн 365 тис. грн проти 19 млн 774 тис. грн за той самий період 2022 року.

Бюджет столиці поповнився на 14 млн 171 тис. грн, що на 29% менше, ніж за шість місяців минулого року (20 млн 43 тис. грн). Закарпатська область заробила 9 млн 53 тис. грн, або на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року (8 млн 872 тис. грн). В Івано-Франківській області зниження на 3,2% - до 8 млн 755 тис. грн 2023 року проти 9 млн 47 тис. грн 2022 року. Остання у п'ятірці лідерів - Дніпропетровська область, 5 млн 279 тис. грн, що на третину більше, ніж за перше півріччя минулого року (близько 4 млн грн).

Значно зросли суми туристичного збору в трьох областях на заході України: Чернівецькій (на 93,5%, до 1 млн 419 тис. грн), Рівненській (на 69%, до 1 млн 111 тис. грн) і Волинській (на 52,6%, до 1 млн 253 тис. грн).

Падіння туристичного збору зафіксовано в 15 регіонах України. Найбільше ця сума скоротилася в Луганській області, де спад становив 100%, у Херсонській області - 98%, у Донецькій області - 91%, у Миколаївській області - на 72%.

Також значне скорочення відбулося в Запорізькій (40%), Черкаській (35%), Одеській (33%), м. Києві (29%), Харківській (23,5%), Київській (20,3%), Тернопільській (20%), Кіровоградській (18,5%), Чернігівській (11,5%), Хмельницькій (6%) та Івано-Франківській (3%) областях.

У ДАРТ додали, що ставка збору встановлюється за рішенням місцевих рад за кожну добу тимчасового розміщення в розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму і до 5% - для в'їзного. Станом на 2023 рік суми становили до 30 грн для внутрішнього туризму і до 300 грн - для в'їзного туризму.