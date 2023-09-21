Нові ДБН про укриття можуть підвищити собівартість будівництва житла - думка

Оновлені державні будівельні норми (ДБН) про укриття та інші споруди цивільного захисту, які набудуть чинності з 1 листопада, можуть підвищити собівартість будівництва житла і супутньої соціальної інфраструктури, вважають опитані агентством "Інтерфакс-Україна" девелопери.

"Щодо ДБН В.2.2-5:2023, то в ньому прописані диференційовані вимоги до захисних споруд будинків різного призначення. Це надзвичайно позитивний аспект, адже різні об'єкти мають свої особливості, захисна споруда на території лікувального закладу, очевидно, має передбачати значно більше можливостей, аніж шелтер звичайного житлового будинку. У результаті девелопери мають чіткий регламент будівництва, а люди - релевантний їхнім потребам рівень захисту. Поки що важко передбачити сукупний вплив цього нормативного документа на загальну вартість будівництва, однак вона однозначно буде дещо вищою", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії KAN Development.

Як зазначили у пресслужбі компанії, нові буднорми не внесуть серйозних коректив у підходи будівництва компанії, тим часом у готових об'єктах, зокрема в школах і дитсадках, частину площ уже переобладнано під укриття.

На думку співзасновника і керуючого партнера групи компаній DIM Олександра Насіковського, витрати на обладнання захисних об'єктів за новими ДБН нівелюються їхнім значенням для жителів, а зростання собівартості будівництва становитиме не більше ніж декілька відсотків.

"Ми не вважаємо, що обладнання приміщень подвійного призначення якось суттєво здорожчують проєкти і, тим паче, не згодні з думкою, що ці витрати лягають на плечі покупця. Це питання організації комфортного і безпечного житлового простору і витрати на облаштування таких об'єктів нівелюються значенням, які вони несуть для комплекса та майбутніх мешканців. Питання життя та безпеки - це пріоритет. У грошовому еквіваленті це питання декількох відсотків до собівартості залежно від площі таких об'єктів", - розповів Насіковський агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами комерційної директорки "Інтергал-Буд" Анни Лаєвської, раніше в проєктах освітніх закладів для житлових комплексів компанії не були передбачені укриття від ракетних атак. Однак, коли в них з'явилася потреба, девелопер провів оцінку цокольних приміщень і підвалів на предмет можливості використання їх як укриттів.

"Коли виникла потреба в облаштуванні захисту, ці приміщення стали використовуватись як укриття для дітей. Облаштування таких укриттів проводилось орендарями будівель (операторами освітніх послуг). Звісно, цьому передувала оцінка приміщення на придатність та змогу використання для захисту учнів. І за нашими спостереженнями, таке рішення є оптимальною відповіддю на виклики сьогодення", - пояснила вона.

Зміни в готові об'єкти житла та соціальної інфраструктури у зв'язку з війною внесла і компанія City One Development.

"З початку війни у всіх існуючих та вже реалізованих проєктах компанії City One Development, з врахуванням поточної ситуації, викликів і вимог сьогодення, були внесені певні зміни щодо відповідності норм безпеки. Наприклад, у дитячому садочку LeapKids на території ЖК "Новопечерські Липки" під бомбосховище було переобладнане підвальне приміщення. Також у побудованих нами двох школах - Новопечерській та Британській міжнародній школі - є власні підземні укриття, у яких під час повітряних тривог навіть можна проводити навчання", - повідомив директор з маркетингу City One Development Дмитро Новіков у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

Крім того, як укриття використовуються всі підземні паркінги житлових комплексів компанії, а також фітнес-центрів на їхній території. За словами Новікова, паркінги спроєктовані з урахуванням вимог безпеки (мають декілька виходів, обладнані санвузлами, розетками і підсилювачами мобільного зв'язку) і під час тривог відкриті для всіх.

Як розповів агентству керівник проєкту Greenville Park Олексій Шматок, будівництво багатоярусних підземних паркінгів і використання їх як укриттів - економний спосіб гарантувати безпеку жителів на випадок повітряних загроз.

"Цей варіант на сьогодні цілком реалізується в Україні. Також є фінський досвід, де на території ЖК будують спеціалізовані бомбосховища, облаштовані всієї необхідною інфраструктурою: від кімнат відпочинку з ігровими зонами для дітей до міні-футбольних майданчиків, душових та систем опалення", - пояснив експерт.

Водночас СЕО компанії Caspian Service Сергій Распутний розкритикував оновлені держбуднорми щодо укриттів, зазначивши, що їх реалізація суттєво підвищить собівартість будівництва.

"ДБН В.2.2-5:2023, що щойно був опублікований, негайно викликав хвилю обурення цілою низкою технічних проблем, непорозумінь та протирічь. Собівартість будівництва збільшиться в рази, і це покладено на забудовників. Крім того, ще у вступній частині ДБН зазначено, що укриття не розраховані на пряме влучання або влучання безпосередньо поряд", - прокоментував експерт у фейсбуці.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури 10 серпня затвердило оновлені державні будівельні норми ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту". У Державній єдиній електронній системі у сфері будівництва документ було оприлюднено 20 вересня.

Як повідомлялося, 2022 року було ухвалено закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій", який, зокрема, передбачає обов'язкове розміщення бомбосховищ у новобудовах.