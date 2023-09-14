Нацбанк України очікувано знизив облікову ставку до 20%

Національний банк України (НБУ) з 15 вересня вирішив знову знизити облікову ставку до 20% річних із 22% річних відповідно до очікувань ринку.

"З огляду на баланс ризиків, стрімке зниження інфляції та здатність підтримувати курсову стійкість, правління НБУ вирішило знизити облікову ставку до 20% (...) Подальше сповільнення інфляції та можливість НБУ забезпечувати курсову стійкість надають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень. Такий крок підтримає відновлення економіки і водночас не створює загроз для макрофінансової стабільності", - зазначається на сайті центробанку в четвер.

НБУ зазначив, що цінова динаміка виявилася кращою, ніж очікував НБУ, насамперед завдяки збільшенню пропозиції продуктів харчування, зокрема хороші врожаї посприяли зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти.

"Водночас зниження базової інфляції (до 10% р/р у серпні) було близьким до липневого прогнозу НБУ. Вагому роль в ослабленні фундаментального цінового тиску відігравали заходи НБУ щодо забезпечення привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку. Вони, зокрема, сприяли подальшому поліпшенню курсових та інфляційних очікувань", - додав центробанк.

Зазначається, що загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься, однак потенціал її швидкого уповільнення майже вичерпаний.

"З одного боку, кращі врожаї обмежуватимуть зростання цін і в наступні місяці. Зберігатиметься також вплив від фіксації окремих тарифів на житлово-комунальні послуги", - пояснив Нацбанк.

НБУ й надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку для утримання під контролем курсових та інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому зниженню

З іншого боку, тиск на витрати бізнесу буде значним як через втрати, пов'язані з війною, так і через подорожчання електроенергії та пального, що може стримувати уповільнення інфляції, додав НБУ.

Надалі НБУ очікує продовження циклу зниження облікової ставки, реалізація якого узгоджуватиметься з необхідністю підтримання привабливості гривневих активів як передумови стійкості валютного ринку та стійкого зниження інфляції.