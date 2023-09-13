Економіка

19:35 13.09.2023

Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. - до 20%

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Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. - до 20%

Національний банк України (НБУ) продовжить цикл пом'якшення монетарної політики і знизить облікову ставку з 22% на 2 відсоткові пункти (п.п.) до 20% на засіданні 14 вересня, прогнозують опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"Ми очікуємо, що НБУ знизить облікову ставку на 2 п.п. до 20%. Ще один позитивний сюрприз щодо інфляції за серпень (сповільнення з 11,3% до 8,6% р/р) посилює аргументацію для зниження ставки, адже навіть після цього прибутковість гривневих активів залишатиметься вищою за інфляцію", - зазначив головний менеджер з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Водночас він зазначив, що базова інфляція (10,0% р/р у серпні) залишається в руслі прогнозу НБУ, що може стримувати його від більш агресивного зниження ключової ставки.

Його думку поділяє голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

"Цього року Нацбанк уже двічі покращував свої прогнози щодо рівня інфляції наприкінці року. Але поточні показники ІСЦ вже перевершують очікування НБУ, оновлені лише два місяці тому. Тоді Нацбанк очікував інфляцію за підсумками року на рівні 10,6%. Така динаміка уповільнення інфляції дає підстави для більш сміливих кроків у частині пом'якшення монетарної політики. Тому, гадаю, у четвер облікову ставку буде знижено на 2 п. п. до 20%", - зазначив банкір.

Він додав, що донедавна він схилявся до думки, що під час вересневого засідання монетарного комітету буде ухвалено рішення щодо зниження ставки на 1 п.п., однак свіжі дані Держстату щодо інфляції в серпні, зокрема зниження споживчих цін минулого місяця на 1,4% і скорочення річної інфляції до 8,6%, дають підстави робити більш сміливі прогнози.

Начальник управління фінансового контролінгу ОТП Банку Роман Масик також очікує зниження облікової ставки на 2 п.п. - до 20% у вересні.

"Очікуємо подальше зменшення облікової ставки на 2 п. п., тобто до 20% річних. Інфляція поки що контрольована, тиску на нацвалюту немає. Макроекономічна ситуація загалом відповідає тому сценарію, який прогнозував регулятор минулого разу, тож дотримання попереднього прогнозу щодо ставки є логічним", - пояснив експерт.

За його словами, подальше зниження відсоткових ставок сприятиме зменшенню витрат на обслуговування держборгу в нацвалюті, наповненню держбюджету (наразі це критично важливо), тож ОТП Банк вважає, що НБУ зважатиме на запит Мінфіну.

"Як не дивно, довіра до національної валюти зростає на тлі поступового дерегулювання на валютному ринку. Цілі НБУ з інфляційного таргетування виконуються, тому зниження облікової ставки на 2, а може і на 3 процентних пункти логічно очікуване", - додав Масик.

Такий прогноз поділяє й аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

"Очікуємо зниження облікової ставки на 2 п.п. до 20%. НБУ й надалі обережно знижуватиме ставки, орієнтуючись на інфляційні очікування та утримання високої реальної ставки. Хоча фактична інфляція скоротилася швидше, ніж очікував НБУ, дезінфляційні чинники поступово вичерпуватимуться, а ризики для прискорення інфляції посиляться", - зазначив він.

За словами аналітика, здешевлення продуктів харчування слід розглядати як тимчасовий фактор на тлі зростання пропозиції та обмежень щодо експорту аргопродукції.

Крім того, зростає вартість пального на тлі підвищення податків і зростання світових цін на нафту, а НБУ комунікує свої наміри щодо переходу до гнучкого обмінного курсу, однією з передумов якого є збереження привабливої гривні (високих ставок), зазначив Хведчук.

"Усе це зумовить обережний підхід до пом'якшення монетарних умов, незважаючи на низькі фактичні дані щодо інфляції", - резюмував він.

Заступник голови правління Банку Кредит Дніпро з казначейства Оксана Шведа також очікує пом'якшення монетарної політики.

"Як видно зі статданих, ми спостерігаємо стійке зниження темпів зростання цін, випереджаючи прогнози НБУ. За серпень інфляція на рівні 8,6% за прогнозу на кінець року 10,6%. Ми не виключаємо подальшого зниження облікової ставки на найближчому монетарному комітеті НБУ і думаю, побачимо звуження коридору ставок монетарних інструментів НБУ", - зазначила експертка.

Як повідомлялося, НБУ 28 липня відповідно до очікувань ринку знизив облікову ставку до 22% з рівня 25%, на якому він утримував її з 6 червня 2022 року.

 

 

Теги: #нбу #облікова_ставка

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