Економіка

15:56 11.09.2023

"Велта" замикає повний цикл виготовлення кінцевих виробів із титану - від видобутку до комерційного продукту

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"Велта" замикає повний цикл виготовлення кінцевих виробів із титану - від видобутку до комерційного продукту

Група компаній "Велта" з активами з видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська обл.) першою у світі завершує формування повного циклу виготовлення кінцевих виробів із титану - від борта кар'єра до випуску готової продукції за інноваційною технологією.

Згідно з пресрелізом у понеділок, до кінця 2023 року ГК планує запустити виробництво і продаж в Україні перших виробів - титанових медичних імплантів.

Як уточнюється, ТОВ "ВКФ "Велта" вже понад 12 років здійснює видобуток титанової сировини в Кіровоградській області. У 2017 році заснувало свій науково-дослідний центр Velta RD Titan, де розробило і запатентувало в Україні та США свою інноваційну технологію для отримання металевого титану, що має низький вуглецевий слід і нульові викиди. Було закуплено необхідне обладнання для розширення виробництва до напівпромислового рівня - 1000 кг титанового порошку на рік.

Наступним кроком стала побудова ланцюга виробництва та реалізації кінцевого продукту в Україні. Для цього було створено нову окрему компанію - Velta Additive Technology, виробничі потужності якої зараз комплектуються обладнанням для першої лінійки 3D-друку. Вона перероблятиме титановий порошок у кінцеві вироби.

Інше нове спільне підприємство - Velta Medical - на обладнанні Velta Additive Technology найближчим часом почне виготовляти індивідуальні медичні імпланти для внутрішнього ринку.

Отже, ГК "Велта" стає повністю вертикально інтегрованою, здійснюючи видобуток титанової сировини, переробку в напівфабрикат (титановий порошок) за власною технологією та виготовлення кінцевих виробів. Ця вертикальна інтеграція є значним кроком уперед і для української компанії, і для титанової промисловості у світі, резюмується в повідомленні.

Velta Holding US, Inc. володіє українською компанією Velta LLC, яка є виробником титанової сировини й побудувала видобувний титановий комплекс в Україні.

"Велта" запустила свій науково-дослідний центр у 2017 році з метою розробки нового методу виробництва титану. На сьогодні технологія вже отримала два патенти в США.

ТОВ "ВКФ "Велта" зареєстровано у квітні 2000 року. Основною діяльністю є видобуток і виробництво ільменітового концентрату.

ТОВ "Велта Холдинг" належить 100% ТОВ "ВКФ "Велта". Кінцевими бенефіціарами є три фізособи: Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) і Віталій Малахов (20%).

Теги: #титан #велта

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