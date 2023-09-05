Ефект від підвищення цін на е/е для населення і прайс-кепів буде в перспективі - заступник глави ОП

Очікуваний ефект від підвищення цін на е/е для населення та підвищення прайс-кепів на 40-80% залежно від години постачання, який полягає у зупиненні нарощування боргів на ринку електроенергії та покриття витрат, зокрема НАЕК "Енергоатом" як головного виконавця спецобов'язків із забезпечення е/е побутових споживачів (ПСО), настане в перспективі, вважає заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Цей ефект буде після того, як "Енергоатом" вийде хоча б на 80-90% від проєктної потужності, приблизно за місяць після початку опалювального сезону. Так, з листопада-грудня "Енергоатом" отримуватиме гроші, які покриватимуть поточні витрати і частково - борги за попередні періоди", - сказав він в інтерв'ю Forbes Ukraine, оприлюдненому у вівторок.

За його словами, "Енергоатом" через літню ремонтну кампанію працює ледь не на половину встановленої потужності на підконтрольній території України (з кінця серпня в системі шість із дев'яти доступних Україні блоків АЕС, їхня потужність становить 5,4 ГВт - ЕР), тому немає ефекту від рішення про підвищення цін.

Водночас він зазначив, що ніхто й не очікував, "що це рішення стане панацеєю, що наступного дня ринок енергетики збалансується".

"Усі розуміли, що буде відкладений ефект цього рішення. Зараз ніхто не говорить про колапс, що щось пішло не так. Все йде за планом. (...) Завдяки ухваленим рішенням ми принаймні призупинили збільшення проблеми: борги не зростатимуть. У разі повернення під контроль ЗАЕС протягом року-півтора буде можливість навіть погасити всі ці борги", - вважає заступник глави ОП.

Водночас він пояснив звернення "Енергоатому" про компенсацію з бюджету приблизно 35 млрд грн за виконання ПСО тим, що з окупацією Запорізької АЕС компанія втратила понад 40% виробництва й виручки на тлі збереження майже всіх її витрат, що негативно вплинуло на фінрезультат.

"Компанія майже всю вироблену електрику продає населенню за схемою фінансового ПСО, тариф був 1,2-1,4 грн за кВт-год без ПДВ. З них майже 40 коп. забирає "Укренерго" за передачу, у середньому 1,1 грн - обленерго за дистрибуцію. Тобто "Енергоатом" не просто віддає електрику дешево, а ще й доплачує 10-20 коп. А ще є витрати на зарплати, паливо, ремонти", - описав Шурма ситуацію.

Водночас він наголосив, що остаточно "вилікувати" ситуацію на енергоринку зможе приведення тарифів у відповідність до ринкових цін, але під час війни влада не може це зробити "з соціального погляду".

"Влада не може перекласти на людей таку відповідальність і такий тягар. Треба буде робити це поступово", - наголосив він.

Як повідомлялося, Кабмін з 1 червня встановив єдиний тариф на е/е для населення на рівні 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год на місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.