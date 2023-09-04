Дефіцит загального фонду держбюджету України в серпні-2023 зріс до 122,2 млрд грн, видатки - до 248,2 млрд грн - Мінфін

Дефіцит державного бюджету України в серпні 2023 року становив 130,7 млрд грн порівняно зі 107,6 млрд грн у липні і 135,1 млрд грн у червні, повідомило Міністерство фінансів у понеділок на своєму сайті.

Воно уточнило, що за загальним фондом дефіцит зріс до 122,2 млрд грн із 94,9 млрд грн місяцем раніше, що менше дефіциту в червні - 130,8 млрд грн.

Мінфін із посиланням на оперативні дані Держказначейства вказав, що касові видатки держбюджету в серпні значно збільшилися до 310,1 млрд грн після спаду в липні до 282,6 млрд грн із 376,4 млрд грн у червні.

За загальним фондом вони також зросли до 248,2 млрд грн із 231,9 млрд грн у липні проти 264,7 млрд грн у червні.

Як зазначив Мінфін, у серпні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету знизилися до 124,7 млрд грн зі 136,7 млрд грн у липні та 133,7 млрд грн у червні, водночас грантової міжнародної допомоги США не було, тоді як раніше вона забезпечувала близько 45 млрд грн щомісяця.

Загалом за січень-серпень цього року касові видатки держбюджету досягли 2 трлн 377,0 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 887,7 млрд грн, або 93% розпису проти 93,4% за підсумками липня і 95% за підсумками травня. Доходи держбюджету за вісім місяців становили 1 трлн 655,5 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 130,8 млрд грн, з яких 317,2 млрд грн - грантова міжнародна допомога (США - 310,8 млрд грн), зокрема загального фонду - 1 трлн 6,1 млрд грн.

За січень-серпень держбюджет було виконано з дефіцитом 714,6 млрд грн, зокрема загальний фонд - 749,8 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1 трлн 237,4 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 березня 2023 року збільшила видатки держбюджету-2023 на 487 млрд грн, доходи - на 61 млрд грн, що спричинило зростання дефіциту на 419 млрд грн.

Тепер доходи держбюджету визначено в розмірі 1 трлн 390,4 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 233,8 млрд грн, тоді як видатки - відповідно 3 трлн 75,9 млрд грн і 2 трлн 783,4 млрд грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1 трлн 719,7 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 543,9 млрд грн. Передбачається, що він буде профінансований майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $42 млрд.