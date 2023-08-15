Економіка

11:20 15.08.2023

Нардепи пропонують частково декриміналізувати порнобізнес в Україні

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Нардепи пропонують частково декриміналізувати порнобізнес в Україні

Народні депутати пропонують Верховній Раді декриміналізувати порнографію в частині, що не становить суспільної небезпеки.

"Кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди (порнопомста, deep fake), екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія), порно з дітьми і для дітей (тут ще й посилюємо). Все. За все інше зі ст. 301 та 302 кримінальну відповідальність прибираємо. Щоб фантазія правоохоронців не генерувала по 1000+ справ за рік", - повідомив член фракції "Голос", співавтор законопроєкту Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Водночас він наголосив, що сутенерство, втягнення в проституцію і торгівля людьми залишаються кримінальними злочинами.

Железняк також зазначив, що на сайті Верховної Ради законопроєкт буде оприлюднено за три дні, тому свою публікацію він доповнив текстом документа і супровідними документами до нього.

Так, згідно з проєктом закону, розповсюдження або збут порнографії без згоди особи, яка в ній зображена, або виготовлення такої продукції із зображенням особи, якій не відомо про такі дії, зможуть потягти за собою покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 17 000 – 51 000 грн, або арешту на термін до шести місяців, або обмеження волі до трьох років.

Виготовлення, розповсюдження або збут екстремальної порнографії парламентарії пропонують карати штрафом від 3 000 до 5 000 НМДГ (51 000 – 85 000 грн) або обмеженням волі на термін від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на термін до трьох років.

Покарання за збут порнографії неповнолітній особі або її розповсюдження серед неповнолітніх, а також примушування особи до участі у створенні порнографії пропонується передбачити у вигляді штрафу від 5 000 до 10 000 НМДГ (85 000-170 000 грн) або позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

У разі вчинення зазначених дій із використанням влади, службових чи професійних повноважень, штраф зможе становити від 10 000 до 25 000 НМДГ (170 000 – 425 000 грн), а позбавлення волі - на термін від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без такого.

Крім того, автори законодавчої ініціативи пропонують закрити законодавчі прогалини шляхом визначення понять "порнографія" та "екстремальна порнографія".

Так, під порнографією депутати пропонують розуміти будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друковану, аудіо-, відеопродукцію, повідомлення та матеріали, продукцію засобів масової інформації, зміст яких являє собою зображення особи в реальному або змодельованому відверто сексуальному образі чи задіяної в реальній або змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів у сексуальних цілях.

Екстремальною порнографією розробники законопроєкту вважають порнографію, що містить зображення насильницьких дій, статевих актів із твариною (зоофілія) або з тілом померлої людини (некрофілія).

 

Теги: #рада #порнобізнес

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