ФДМ заперечує постачання титанової руди ОГХК країні-агресору

Фонд державного майна (ФДМ) України заперечує постачання ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), в управління якого передано Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.), титанової руди країні-агресору.

При цьому в коментарі ФДМ щодо обвинувачення в нібито постачанні титанової сировини до РФ наголошується, що ОГХК, що перебуває в управлінні Фонду, веде свою діяльність прозоро і відкрито.

І уточнюється, що 7 серпня одне з українських ЗМІ розповсюдило інформацію про те, що Україна під час війни продає Росії титанову сировину для виробництва літаків і ракет, звинувачуючи державну ОГХК у постачанні сировини до країни-агресора.

"Зазначена в тексті інформація не відповідає дійсності, не містить джерел інформації, а представники видання, готуючи матеріал, не зверталися за коментарем до підприємства або Фонду держмайна", - констатується в коментарі ФДМ.

І наголошується, що ОГХК не співпрацює з державою-агресором, продукція компанії не поставляється ні в Росію, ні в Білорусь.

Ба більше - з осені 2022 року компанія посилила заходи з контролю над експортними процедурами та змінила підходи до співпраці з покупцями.

"Керівництво компанії тісно співпрацює з правоохоронними органами - інформація про всі ланцюги постачання, кінцевих споживачів, а також контроль використання продукції здійснюється працівниками ОГХК та представниками правоохоронних органів. Так само і експорт ільменітового концентрату до кінцевого споживача відбувається лише у супроводі уповноважених представників правоохоронних органів. Така координація зусиль гарантує, що сировина не потрапить до країни-агресора", - пояснюється в коментарі.

Крім того, повідомляється, що авторка статті згадує про співпрацю ОГХК з компаніями SIC LUCEAT LUX KFT (Угорщина) та BioProfTech Sp. z o.o. (Польща).

"Однак перша компанія ще з початку широкомасштабного вторгнення припинила співпрацю з країною-агресором. Друга компанія купила в ОГХК ільменітовий концентрат для кінцевого споживача в США, що підтверджено всіма необхідними документами", - пояснює Фонд.

У статті також згадується інше державне підприємство - ЗТМК, проте з використанням маніпулятивної технології подачі інформації. У більшості випадків згадані в статті компанії купували пробні партії сировини для кінцевих споживачів у США, Індії, Польщі.

Отже, закиди в постачанні ОГХК і ЗТМК своєї продукції до РФ не відповідають дійсності, резюмують у ФДМ.

"Вкотре наголошуємо, що ворог продовжує активну інформаційну війну. Ретельно перевіряйте отриману інформацію та споживайте новини тільки з офіційних джерел. ФДМУ дотримується принципів відкритості та прозорості", - наголошується в коментарі.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.). Раніше ці комбінати були в оренді у структур Фірташа. Потім підприємство було перетворено на ПАТ, а після - на ПрАТ.

Уряд у серпні 2016 року вніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації у 2017 році. Її терміни декілька разів відкладали, а конкурс двічі зривався.

ОГХК раніше реалізовувала продукцію більш ніж у 30 країн світу і була одним з найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Компанія видобуває титанову руду.