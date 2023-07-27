Cemark розпочала пусконалагоджувальні роботи на новому цементному терміналі в Київській області

Компанія Cemark, що входить до групи CRH, завершила основний етап будівництва і почала пусконалагоджувальні роботи на новому цементному терміналі у Вишневому Київської області, повідомили в пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ця важлива віха в історії Cemark демонструє прихильність CRH Україні та її постійним інвестиціям у розвиток бізнесу в країні. Проєкт терміналу передбачає комплекс для приймання, зберігання і відвантаження автотранспортом 450 тис. тонн цементу на рік. Він допоможе забезпечити потреби в цементі в Києві, центральному та північному регіонах України. Крім того, нове підприємство створить додаткові робочі місця в регіоні для 80 осіб", - повідомили в пресслужбі компанії.

Начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко під час заходу з нагоди завершення основного етапу будівництва комплексу у Вишневому озвучив цифру інвестицій - EUR34 млн.

"Відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури області неможливе без економічного розвитку", - наголосив Кравченко.

В Україні CRH працює з 1999 року. З листопада 2021 року його цементні підприємства в Україні провадять діяльність під брендом Cemark: АТ "Подільський цемент" (Хмельницька обл.), ТОВ "Цемент" (м. Одеса) і ПрАТ "Миколаївцемент" (Львівська обл.).

Окремий напрям бізнесу CRH в Україні - виробництво бетону та залізобетонних виробів. Білоцерківський завод ЗБК PoliBeton Energo є спеціалізованим підприємством, що виробляє опори для ліній електропередачі. Бетонний вузол PoliBeton на півночі Одеси увійшов до CRH у 2020 році.

CRH є провідним виробником будівельних матеріалів у світі. На 3,2 тис. підприємствах компанії у 28 країнах працює близько 71 тис. осіб. Це найбільший виробник будівельних матеріалів у Північній Америці та Європі. Компанія також представлена в Азії. Американські депозитарні акції CRH котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.