Економіка

17:19 27.07.2023

Cemark розпочала пусконалагоджувальні роботи на новому цементному терміналі в Київській області

2 хв читати
Cemark розпочала пусконалагоджувальні роботи на новому цементному терміналі в Київській області

Компанія Cemark, що входить до групи CRH, завершила основний етап будівництва і почала пусконалагоджувальні роботи на новому цементному терміналі у Вишневому Київської області, повідомили в пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ця важлива віха в історії Cemark демонструє прихильність CRH Україні та її постійним інвестиціям у розвиток бізнесу в країні. Проєкт терміналу передбачає комплекс для приймання, зберігання і відвантаження автотранспортом 450 тис. тонн цементу на рік. Він допоможе забезпечити потреби в цементі в Києві, центральному та північному регіонах України. Крім того, нове підприємство створить додаткові робочі місця в регіоні для 80 осіб", - повідомили в пресслужбі компанії.

Начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко під час заходу з нагоди завершення основного етапу будівництва комплексу у Вишневому озвучив цифру інвестицій - EUR34 млн.

"Відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури області неможливе без економічного розвитку", - наголосив Кравченко.

В Україні CRH працює з 1999 року. З листопада 2021 року його цементні підприємства в Україні провадять діяльність під брендом Cemark: АТ "Подільський цемент" (Хмельницька обл.), ТОВ "Цемент" (м. Одеса) і ПрАТ "Миколаївцемент" (Львівська обл.).

Окремий напрям бізнесу CRH в Україні - виробництво бетону та залізобетонних виробів. Білоцерківський завод ЗБК PoliBeton Energo є спеціалізованим підприємством, що виробляє опори для ліній електропередачі. Бетонний вузол PoliBeton на півночі Одеси увійшов до CRH у 2020 році.

CRH є провідним виробником будівельних матеріалів у світі. На 3,2 тис. підприємствах компанії у 28 країнах працює близько 71 тис. осіб. Це найбільший виробник будівельних матеріалів у Північній Америці та Європі. Компанія також представлена в Азії. Американські депозитарні акції CRH котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Теги: #вишневе #cemark

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 24.04.2020
На ізоляції в гуртожитку у Вишневому перебувають 239 осіб, у будівлі чергує швидка

На ізоляції в гуртожитку у Вишневому перебувають 239 осіб, у будівлі чергує швидка

09:43 24.04.2020
У гуртожитку Вишневого Київської області коронавірус підтверджено у 78 осіб, зокрема у 16 дітей

У гуртожитку Вишневого Київської області коронавірус підтверджено у 78 осіб, зокрема у 16 дітей

10:39 23.04.2020
У 78 з 224 мешканців гуртожитку у Вишневому, де зафіксували спалах COVID-19, захворювання підтвердилося - обладміністрація

У 78 з 224 мешканців гуртожитку у Вишневому, де зафіксували спалах COVID-19, захворювання підтвердилося - обладміністрація

16:56 21.04.2020
У гуртожитку у Вишневому зафіксовано масовий спалах COVID-19: уже 37 осіб захворіли і 2 померли

У гуртожитку у Вишневому зафіксовано масовий спалах COVID-19: уже 37 осіб захворіли і 2 померли

14:04 02.12.2018
Поліція затримала трьох причетних до обвалу даху спортарени школи у Вишневому

Поліція затримала трьох причетних до обвалу даху спортарени школи у Вишневому

15:45 01.12.2018
Дах нового спорткомплексу обвалився через снігопад у Вишневому

Дах нового спорткомплексу обвалився через снігопад у Вишневому

17:54 24.11.2015
Поліція і спецназ затримали два десятки озброєних молодих людей, що захопили взуттєву фабрику у Вишневому

Поліція і спецназ затримали два десятки озброєних молодих людей, що захопили взуттєву фабрику у Вишневому

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Потреба держбюджету України в міжнародному фінансуванні у 2024 р. знизиться до $37 млрд - НБУ

Нацбанк України знизив облікову ставку до 22% з утримуваних із червня-2022 25%

Банкіри очікують від НБУ чергового покращення макропрогнозу-2023

Зеленський підписав закон про електронні акцизні марки

Українські газосховища вже заповнені на 80% від потреб - Шмигаль

ОСТАННЄ

Із бюджету Львівської області виділили 131 млн грн для програми "Безпечна Львівщина"

Потреба держбюджету України в міжнародному фінансуванні у 2024 р. знизиться до $37 млрд - НБУ

Голова НБУ про операційний дизайн: Не треба змінювати те, що демонструє ефективність

Нацбанк України знизив облікову ставку до 22% з утримуваних із червня-2022 25%

Антикорупційний комітет Ради підтримав до розгляду в першому читанні законопроєкт про відновлення декларування

Банкіри очікують від НБУ чергового покращення макропрогнозу-2023

У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників

Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 1-3 п.п. з 25%

Будівництво відновили 75% ЖК в Україні, відновили продаж 82% - "ЛУН"

Експортери українського зерна віддають перевагу Клайпеді, а не терміналам у Дунайському регіоні - стивідор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА