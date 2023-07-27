Економіка

14:17 27.07.2023

Нацбанк України знизив облікову ставку до 22% з утримуваних із червня-2022 25%

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Нацбанк України знизив облікову ставку до 22% з утримуваних із червня-2022 25%

Національний банк України (НБУ) з 28 липня вирішив знизити облікову ставку до 22% із рівня 25%, на якому він утримував її з 6 червня 2022 року відповідно до очікувань ринку.

"Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень", - зазначається на сайті центробанку в четвер.

Зазначається, що такий крок - це важливий елемент забезпечення курсової стійкості під час пом'якшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. Водночас зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки, зазначили в НБУ.

"З огляду на стрімкіше, ніж очікувалося, зниження інфляції, тривалу стійку ситуацію на валютному ринку, високий рівень міжнародних резервів, а також результативність попередніх заходів з підвищення привабливості гривневих активів Правління НБУ вирішило розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий прогноз", - пояснив регулятор.

Зазначається, що попередні заходи Нацбанку сприяли суттєвому пожвавленню конкуренції банків за строкові заощадження в гривні, банківські ставки за гривневими вкладами влітку надалі підвищувалися, в той час як стрімке зниження інфляції та стабільна ситуація на валютному ринку мотивували вкладників дедалі більше переорієнтовувати свої заощадження на строкові вкладення в національній валюті.

До того ж, здатність НБУ забезпечувати курсову стійкість завдяки міжнародній допомозі помітно посилилася, що додає оптимізму очікуванням вкладників, пояснив регулятор.

Нацбанк наголосив, що облікова ставка знижуватиметься й надалі за умови збереження стійкості валютного ринку та уповільнення інфляції на прогнозному горизонті.

НБУ зважатиме на необхідність підтримання високої привабливості гривневих активів на етапі пом'якшення валютних обмежень і переходу до гнучкішого курсоутворення.

Оновлений макропрогноз НБУ передбачає подальше поступове зниження облікової ставки, за умови підтримання достатньої привабливості гривневих активів, що забезпечувало б захист заощаджень у національній валюті від інфляційного знецінення.

Водночас, зважаючи на високу невизначеність, подальші рішення та коригування прогнозів НБУ щодо облікової ставки значною мірою залежатимуть від реалізації припущень прогнозу та тенденцій ключових макроекономічних і фінансових індикаторів.

Теги: #нбу #облікова_ставка

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