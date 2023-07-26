Економіка

18:23 26.07.2023

monobank повідомив про черговий збій у роботі

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monobank повідомив про черговий збій у роботі

Роботу віртуального банку monobank у середу знову порушено, таку інформацію користувачів підтвердив співвласник банку Олег Гороховський.

"Ніколи такого не було і ось знову. Уже працює", - написав він у телеграм-каналі.

Гороховський також повідомив, що за результатами збою 20 липня банк не став списувати відсотки за кредитами, в результаті чого понад 1,52 млн клієнтів заощадять сумарно майже 27,75 млн грн.

Раніше співвласник банку зазначав, що під час попереднього збою "кожні 20 хвилин" голова Нацбанку України Андрій Пишний запитував, чи не потрібна фінустанові допомога.

 

Теги: #monobank

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