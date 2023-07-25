Економіка

15:17 25.07.2023

АРМА здійснить перевірки ефективності управління найбільшими активами, першою буде мережа АЗК Glusco

2 хв читати
АРМА здійснить перевірки ефективності управління найбільшими активами, першою буде мережа АЗК Glusco

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) здійснить перевірки ефективності управління найбільшими активами.

Згідно з повідомленням на сайті агентства, вже розпочато перевірку ефективності управління НАК "Нафтогаз України" мережею АЗК Glusco, яка триватиме до 31 липня.

Керівниця АРМА Олена Дума повідомила, що АРМА отримала інформацію про неналежне виконання управителем умов договору, зокрема про подання недостовірних даних щодо витрат і доходів від управлінської діяльності.

"Управитель вже понад рік користується активами "Глуско", а це фактично 89 автозаправних комплексів, 8 земельних ділянок, 2 нафтобази та корпоративні права 35 компаній. При цьому за весь час до Державного бюджету перераховано лише 1 мільйон 151 тисячу гривень, що викликає цілком обґрунтовані питання щодо ефективності управління", - наведено в повідомленні її слова.

Згідно з наявними в Нацагентства документами, управитель не подає або не оформлює інформацію про майже половину отриманих від АРМА автозаправних комплексів, унаслідок чого бюджет щомісяця недоотримує значну суму коштів.

"АРМА розпочинає перевірки по найбільш резонансним та важливим для держави кейсам. Наша мета дуже чітка – управління активами на мільярди гривень має бути ефективним та приносити бюджету воюючої країни належні доходи", - резюмувала Дума.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в травні 2022 року погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештовані активи компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком,

Керуючим активом було визначено ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", з яким АРМА в подальшому уклало строковий договір управління.

У 100-відсоткової дочірньої компанії "Нафтогазу" - "Укргазвидобування" - є мережа з 21 заправки U.GO в Харкові та Харківській області. З 2022 року право на використання бренду має також "Нафтогаз Ойл Трейдинг", у планах якого - розширення мережі в інших регіонах.

Обидва товариства у складі "Нафтогазу" самостійно обиратимуть постачальників для мереж АЗК у своєму управлінні та проводитимуть самостійну цінову політику.

Теги: #активи #арма

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 22.07.2023
Активи окупованої РФ ЗАЕС оцінюються приблизно в $30-40 млрд - глава Міненерго

Активи окупованої РФ ЗАЕС оцінюються приблизно в $30-40 млрд - глава Міненерго

21:08 14.07.2023
Мінекономіки за передання ФДМ управління підсанкційними об'єктами від АРМА

Мінекономіки за передання ФДМ управління підсанкційними об'єктами від АРМА

17:16 30.06.2023
Кабмін призначив Думу головою АРМА

Кабмін призначив Думу головою АРМА

17:03 30.06.2023
ЄС продовжить розмірковувати над можливістю використання "знерухомлених" російських активів - фон дер Ляєн

ЄС продовжить розмірковувати над можливістю використання "знерухомлених" російських активів - фон дер Ляєн

16:42 30.06.2023
Голова АРМА Дума заявила про тиск на конкурсну комісію

Голова АРМА Дума заявила про тиск на конкурсну комісію

18:07 28.06.2023
Новим головою АРМА стала Олена Дума

Новим головою АРМА стала Олена Дума

16:23 27.06.2023
Заарештовано майно дружини Медведчука на 303 млн грн - прокуратура

Заарештовано майно дружини Медведчука на 303 млн грн - прокуратура

10:52 02.06.2023
Суд заарештував акції Оксани Марченко в 7 припортових підприємствах Одеської області

Суд заарештував акції Оксани Марченко в 7 припортових підприємствах Одеської області

14:48 25.05.2023
Заморожені активи ЦБ РФ у ЄС перевищують EUR200 млрд, обговорюється їх використання для України - ЄК

Заморожені активи ЦБ РФ у ЄС перевищують EUR200 млрд, обговорюється їх використання для України - ЄК

15:37 16.05.2023
Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні

Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про електронні акцизні марки

Українські газосховища вже заповнені на 80% від потреб - Шмигаль

Громадам восьми областей виділяють 3,5 млрд грн на відновлення житлових будинків, шкіл і лікарень - Шмигаль

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофіндопомоги

Мінагрополітики України поліпшило прогноз урожаю приблизно на 4%

ОСТАННЄ

Продаж ляльок Barbie у мережі "Епіцентр" зріс у 1,5 раза

"Нова пошта" за 6 міс. збільшила доставку посилок на 9%

Зеленський підписав закон про електронні акцизні марки

Відновлення енергомереж виконано на 60%, в енергосистему буде додано 1,7 ГВт потужності - Шмигаль

Жителі Одещини можуть отримати до 500 тис. грн на відновлення зруйнованого житла - Шмигаль

Українські газосховища вже заповнені на 80% від потреб - Шмигаль

Громадам восьми областей виділяють 3,5 млрд грн на відновлення житлових будинків, шкіл і лікарень - Шмигаль

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофіндопомоги

Гетманцев анонсував впровадження податкової історії платника у СМКОР

Підвищення привабливості ОГХК під час приватизації залежить від збільшення ресурсної бази - керівництво компанії та ФДМ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА