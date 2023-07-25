АРМА здійснить перевірки ефективності управління найбільшими активами, першою буде мережа АЗК Glusco

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) здійснить перевірки ефективності управління найбільшими активами.

Згідно з повідомленням на сайті агентства, вже розпочато перевірку ефективності управління НАК "Нафтогаз України" мережею АЗК Glusco, яка триватиме до 31 липня.

Керівниця АРМА Олена Дума повідомила, що АРМА отримала інформацію про неналежне виконання управителем умов договору, зокрема про подання недостовірних даних щодо витрат і доходів від управлінської діяльності.

"Управитель вже понад рік користується активами "Глуско", а це фактично 89 автозаправних комплексів, 8 земельних ділянок, 2 нафтобази та корпоративні права 35 компаній. При цьому за весь час до Державного бюджету перераховано лише 1 мільйон 151 тисячу гривень, що викликає цілком обґрунтовані питання щодо ефективності управління", - наведено в повідомленні її слова.

Згідно з наявними в Нацагентства документами, управитель не подає або не оформлює інформацію про майже половину отриманих від АРМА автозаправних комплексів, унаслідок чого бюджет щомісяця недоотримує значну суму коштів.

"АРМА розпочинає перевірки по найбільш резонансним та важливим для держави кейсам. Наша мета дуже чітка – управління активами на мільярди гривень має бути ефективним та приносити бюджету воюючої країни належні доходи", - резюмувала Дума.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в травні 2022 року погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештовані активи компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком,

Керуючим активом було визначено ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг", з яким АРМА в подальшому уклало строковий договір управління.

У 100-відсоткової дочірньої компанії "Нафтогазу" - "Укргазвидобування" - є мережа з 21 заправки U.GO в Харкові та Харківській області. З 2022 року право на використання бренду має також "Нафтогаз Ойл Трейдинг", у планах якого - розширення мережі в інших регіонах.

Обидва товариства у складі "Нафтогазу" самостійно обиратимуть постачальників для мереж АЗК у своєму управлінні та проводитимуть самостійну цінову політику.