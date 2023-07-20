Економіка

15:57 20.07.2023

"Укрцемент" пропонує дозволити європейські декларації відповідності будпродукції для українських виробників

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"Укрцемент" пропонує дозволити європейські декларації відповідності будпродукції для українських виробників

Асоціація "Укрцемент" пропонує уряду затвердити визнання декларацій показників будівельних матеріалів, виданих українським виробникам іноземними органами з оцінки відповідності вимогам Регламенту ЄС 305/2011, зважаючи на відсутність таких органів в Україні.

"В Україні відсутні органи з оцінки відповідності вимогам 305-го Регламенту. При цьому якщо український виробник проходить європейську оцінку відповідності та складає декларацію показників, то ця декларація в Україні не працює, тому що в законі прописано, що сертифікат для складання декларації виробник має отримати у вітчизняного органу з оцінки відповідності", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" виконавчий директор асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка.

Водночас уряд до припинення воєнного стану та протягом 90 днів після дозволив надання на ринок будівельних матеріалів, що ввозяться до України з країн-членів ЄС, на підставі декларації показників будматеріалів, виданої іноземними суб'єктами господарювання, що підтверджує відповідність Регламенту ЄС 305/2011, на підставі декларації, що підтверджує відповідність Регламенту ЄС 305/2011.

"На сьогодні вітчизняний виробник перебуває в нерівних умовах з імпортером. Тому ми пропонуємо затвердити визнання декларацій показників будівельної продукції, виданих іноземним суб'єктом господарювання, що підтверджує відповідність продукції вимогам Регламенту ЄС 305/2011 і для українських виробників", - вказала Кріпка.

За її словами, на сьогодні українські виробники можуть скласти декларацію лише на відповідність Технічному регламенту будівельних матеріалів (продукції), затвердженому Кабміном 2006 року в редакції постанови від 22 березня 2022 року. До 2025 року цей регламент діє в Україні паралельно з європейським, однак для підтримки національного виробника і нарощування експорту української продукції необхідне визнання європейських декларацій відповідності.

"Крім того, в Україні відсутня незалежна лабораторія будівельних матеріалів. З цією проблемою також стикаються всі національні виробники, які підпадають під закон про Регламент ЄС 305/2011", - зазначила експерт.

За даними "Укрцемент", торік обсяг експорту цементу скоротився лише на 3,7% порівняно з 2021 роком і становив 935 тис. тонн. Водночас виробництво цементу в Україні у 2022 році скоротилося на 51% порівняно з 2021 роком - до 5,4 млн тонн.

Як повідомлялося, закон "Про надання будівельної продукції на ринку", що забезпечує імплементацію в законодавство України положень регламенту Європейського союзу щодо якості будівельних продуктів, ухвалили 2020 року, він набув чинності з 2023 року.

Асоціацію "Укрцемент" створено в січні 2004 року шляхом реорганізації Українського концерну підприємств і організацій цементної та азбестоцементної промисловості "Укрцемент".

Теги: #укрцемент #будматеріали

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