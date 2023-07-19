Виробництво пива в Україні за 6 міс. зросло на 112,5% порівняно з минулим роком

Виробництво пива в Україні за шість місяців поточного року сягнуло 65,2 млн дал, що на 112,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті галузевої організації пивоварів "Укрпиво".

Цей показник становить лише 76,9% до обсягів виробництва пива в Україні 2021 року, уточнили в галузевій асоціації.

Як повідомлялося, виробництво пива в Україні 2022 року знизилося на 27,9% порівняно з 2021 роком - до 122,8 млн дал.

На кінець 2022 року пивоварна галузь частково відновилася після падіння виробництва цього напою в першому кварталі на 50% через російське вторгнення й зупинення частини пивоварних заводів.