Економіка

09:25 06.06.2023

МАГАТЕ уважно відстежує ситуацію навколо Каховської ГЕС

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МАГАТЕ уважно відстежує ситуацію навколо Каховської ГЕС

Ситуація на Каховській ГЕС перебуває під пильною увагою МАГАТЕ.

"У МАГАТЕ обізнані про повідомлення щодо пошкодження греблі Каховської ГЕС. За ситуацією уважно спостерігають експерти МАГАТЕ, розміщені на Запорізькій АЕС. Ризиків ядерній безпеці наразі немає", - йдеться в повідомленні, розміщеному у твіттері організації у вівторок.

Каховська гідроелектростанція працює з 50-х років. Вона забезпечує регулювання стоку Дніпра для живлення електроенергією, зрошення та водопостачання посушливих південних районів і навігацію від Херсона до Запоріжжя. Від неї розпочинається Північно-Кримський канал, що забезпечує дніпровською водою півострів.

Теги: #магате #каховська_гес

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