Заморожені активи ЦБ РФ у ЄС перевищують EUR200 млрд, обговорюється їх використання для України - ЄК

У державах Євросоюзу заморожені активи Центрального банку Росії на суму понад EUR200 млрд, повідомив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Крістіан Віганд.

"Згідно з десятим пакетом санкцій (проти РФ - ІФ-У), оператори і держави-члени повинні були повідомити (Європейській) комісії про заморожені активи російського Центробанку. Контрольною датою було 12 травня. Держави-члени подали доповіді, і це становить понад EUR200 млрд заблокованих активів російського Центрального банку", - сказав прессекретар у четвер на брифінгу в Брюсселі.

Він уточнив, що ця сума стосується лише Європейського Союзу.

На запитання про плани використання заморожених коштів РФ в інтересах України представник ЄК відповів: "Ми напружено працюємо над цим. Ми налаштовані рішуче. Ми хочемо, щоб Росія оплатила завдані Україні збитки".

За його словами, одним із варіантів, запропонованих державам-членам ЄС, є використання з цією метою активів Центрального банку Росії.

"Можна було б подумати про відсотки (з капіталу) тощо. Тривають обговорення в спеціальній робочій групі Ради ЄС, яка співпрацює зі шведським головуванням. Остання нарада відбулася вчора (24 травня - ІФ-У)", - повідомив Віганд.