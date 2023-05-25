Економіка

14:48 25.05.2023

Заморожені активи ЦБ РФ у ЄС перевищують EUR200 млрд, обговорюється їх використання для України - ЄК

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Заморожені активи ЦБ РФ у ЄС перевищують EUR200 млрд, обговорюється їх використання для України - ЄК

У державах Євросоюзу заморожені активи Центрального банку Росії на суму понад EUR200 млрд, повідомив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Крістіан Віганд.

"Згідно з десятим пакетом санкцій (проти РФ - ІФ-У), оператори і держави-члени повинні були повідомити (Європейській) комісії про заморожені активи російського Центробанку. Контрольною датою було 12 травня. Держави-члени подали доповіді, і це становить понад EUR200 млрд заблокованих активів російського Центрального банку", - сказав прессекретар у четвер на брифінгу в Брюсселі.

Він уточнив, що ця сума стосується лише Європейського Союзу.

На запитання про плани використання заморожених коштів РФ в інтересах України представник ЄК відповів: "Ми напружено працюємо над цим. Ми налаштовані рішуче. Ми хочемо, щоб Росія оплатила завдані Україні збитки".

За його словами, одним із варіантів, запропонованих державам-членам ЄС, є використання з цією метою активів Центрального банку Росії.

"Можна було б подумати про відсотки (з капіталу) тощо. Тривають обговорення в спеціальній робочій групі Ради ЄС, яка співпрацює зі шведським головуванням. Остання нарада відбулася вчора (24 травня - ІФ-У)", - повідомив Віганд.

Теги: #активи #цбр

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