Економіка

14:49 23.05.2023

ЄС виплатив Україні четвертий транш макрофінансової допомоги в EUR1,5 млрд - комюніке

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ЄС виплатив Україні четвертий транш макрофінансової допомоги в EUR1,5 млрд - комюніке

Єврокомісія (ЄК) оголосила у вівторок про четверту виплату Україні EUR1,5 млрд у рамках пакета макрофінансової допомоги за 2023 рік на суму до EUR18 млрд.

"За допомогою цього інструменту ЄС прагне допомогти Україні покрити її нагальні потреби у фінансуванні за умови стабільної, передбачуваної та значної фінансової підтримки у 2023 році", - йдеться в комюніке ЄК, оприлюдненому в Брюсселі.

У ньому повідомляється, що це фінансування покликане допомогти владі України продовжувати виплачувати заробітну плату і пенсії, а також підтримувати роботу лікарень, шкіл і забезпечення житла для переселенців.

Як зазначається в повідомленні ЄК, це також дасть змогу Україні забезпечити макроекономічну стабільність і відновлювати зруйновану життєво важливу інфраструктуру: енергетичну, водопостачання, транспортну, включно з дорогами і мостами.

"Сьогоднішня виплата була здійснена після того, як (Європейська) комісія 23 квітня констатувала, що Україна продовжує домагатися задовільного прогресу в реалізації узгоджених умов політики та дотримується вимог до звітності, які спрямовані на забезпечення прозорого й ефективного використання коштів", - йдеться в документі.

У Брюсселі вважають, що Україна "домоглася значного прогресу в зміцненні верховенства права, посиленні фінансової стабільності, покращенні функціонування газової системи та сприянні покращенню ділового клімату".

У Єврокомісії повідомляють, що все це дає змогу планувати наступний щомісячний платіж Україні в розмірі EUR1,5 млрд у червні.

У Брюсселі нагадують, що загалом від початку бойових дій європейська допомога Україні та українцям становить близько EUR70 млрд. Це містить у собі фінансову, гуманітарну, екстрену бюджетну та військову підтримку України з боку ЄС, держав-членів та європейських фінансових установ, а також ресурси, які виділяються для допомоги державам-членам у задоволенні потреб українських біженців, ідеться в повідомленні ЄК.

Теги: #транш #єврокомісія

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