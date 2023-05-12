Економіка

09:50 12.05.2023

Місія МВФ щодо першого перегляду програми EFF очікується наприкінці травня - фонд

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Місія МВФ щодо першого перегляду програми EFF очікується наприкінці травня - фонд

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо першого перегляду програми розширеного фінансування EFF з Україною відбудеться наприкінці травня, повідомила директор МВФ із комунікацій Джулі Козак на традиційному брифінгу у Вашингтоні.

"Ми очікуємо, що перша оглядова місія відбудеться наприкінці травня. Щойно ми матимемо більше подробиць про цю місію, ми їх надамо, але інших подробиць я не маю", - сказала вона.

За її словами, в центрі уваги місії буде оцінка прогресу влади у виконанні політичних зобов'язань та умов у рамках програми, переважно у сферах податково-бюджетної політики, корпоративного управління та грошово-кредитної політики.

"І, звісно ж, перегляд також враховуватиме останні економічні та фінансові події й оновить прогноз і ризики для економіки, як відповідно до того, що ми називаємо базовим сценарієм, так і, у випадку з Україною, наявним негативним сценарієм", - додала Козак.

Представниця фонду нагадала, що влада України взяла на себе дуже тверді зобов'язання щодо покращення управління і законодавства та позначила чіткі терміни внесення найважливіших законодавчих змін. До них належать ухвалення закону про відновлення зобов'язань державних посадових осіб щодо декларування активів, що очікується до кінця липня, внесення поправок до структури та закону про боротьбу з відмиванням грошей до кінця вересня, а також ухвалення закону про розширення інституційної автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до кінця грудня, уточнила Козак.

Як повідомлялося, рада директорів МВФ 31 березня затвердила нову чотирирічну програму EFF для України з фінансуванням розміром $15,6 млрд (SDR11,6 млрд). Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR664 млн ($893 млн) у середині червня і жовтня цього року і наприкінці лютого наступного року за результатами першого, другого і третього перегляду, коли оцінюється виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня і грудня цього року відповідно.

Теги: #мвф #місія

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