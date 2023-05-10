НБУ закликає WayForPay зосередитися на документах для переліцензування замість критики регулятора

Національний банк України закликає компанію WayForPay (ТОВ ФК "Вей Фор Пей"), якій за підсумками 2022 року належало близько 2% українського ринку платіжних послуг за обсягом угод, зосередитися на підготовці документів для отримання нової ліцензії та якнайшвидшого відновлення обмеженого з 1 травня обслуговування клієнтів замість необґрунтованої критики регулятора.

"На жаль, ми спостерігаємо безвідповідальну поведінку керівництва компанії, яке намагається за рахунок голослівних заяв звинуватити регулятора в неможливості отримання ліцензії, що напряму залежить від своєчасності та якості поданого пакета документів", - ідеться в листі пресслужби НБУ, наданому агентству "Інтерфакс-Україна" у відповідь на прохання прокоментувати обвинувачення на його адресу.

Нацбанк наголосив, що компанія WayForPay, як і інші небанківські установи, що бажають працювати на платіжному ринку України, має пройти визначену законодавством процедуру - належним чином підготувати пакет документів, зокрема із урахуванням зауважень, наданих регулятором.

НБУ нагадав, що з 1 травня 2023 року, відповідно до введеного в дію з 1 серпня 2022 року закону "Про платіжні послуги", надавати фінансові платіжні послуги мають право лише небанківські установи, які отримали нові ліцензії та були включені до Реєстру платіжної інфраструктури.

"Законом імперативно визначено дату (1 травня 2023 року), після якої ліцензія втрачає чинність, а НБУ не має повноважень продовжити її дію і роботу учасника ринку до усунення зауважень та отримання нової ліцензії. Робота без ліцензії незаконна", - наголосила пресслужба.

У Нацбанку зазначили, що 22 компанії - учасники платіжного ринку із сумарною часткою за обсягом угод понад 80%, які мали попередні ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, змогли отримати ліцензії у встановлений термін, а Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) та Спілка українських підприємців (СУП) висловили публічну підтримку цих дій.

У зв'язку з цим НБУ закликає WayForPay, за можливості, пояснити у своїх публічних комунікаціях причини, що призвели до нездатності надати регулятору повний та якісно оформлений пакет документів. "Адже вже вчетверте компанія отримала до нього суттєві зауваження, деякі повторно", - уточнив регулятор.

Як зазначається в коментарі, неможливість заявника підтвердити майновий стан, наявність порушень у питаннях фінансового моніторингу та невиконаних заходів впливу, невідповідність заявника та поданого пакета документів вимогам закону та актам НБУ є підставою для ухвалення рішення про відмову у видачі ліцензії та включення до реєстру.

"Зазначаємо, що рішення щодо WayForPay наразі не ухвалено у зв'язку з тим, що всі попередньо надані компанією пакети документів були неповними і не відповідали вимогам нормативно-правових актів Національного банку", - констатував регулятор.

Він уточнив, що останні документи компанія подала до Нацбанку із запізненням - протягом періоду з 26 квітня 2023 року до 5 травня включно, однак і до цих документів НБУ 5 травня надіслав WayForPay відповідного листа із зауваженнями. Вони стосувалися умов і порядку надання фінансових платіжних послуг, питань внутрішнього аудиту та захисту прав споживачів, фінансового та майнового стану учасників, які компанія має усунути.

Як повідомлялося, після припинення банками роботи з WayForPay з 1 травня її клієнти були змушені масово звертатися до конкурентів. Зокрема, про перехід на обслуговування в Tranzzo цього тижня повідомила мережа супермаркетів Varus. WayForPay запропонував тимчасове альтернативне рішення через LiqPay або Райффайзен Банк, однак визнає, що воно не є повноцінним.

Видання "Forbes Україна" зазначало, що серед 15 тис. клієнтів WayForPay були такі великі та середні компанії, серед яких Uklon, Socar, Work.ua, Rabota.ua, EVA, ARX, Laba, Poster, ONTaxi, "АкваМаркет", Dnipro-M, Nova-com, Vkino, Arex, Kabanchik.ua, DOU, OpenDataBot.

Співзасновник WayForPay Геннадій Васюков 9 травня на фейсбук-сторінці розкритикував дії регулятора. За його словами, 5 травня компанія отримала від Нацбанку четвертий письмовий запит щодо надання інформації та документів на дев'яти сторінках.

"Здебільшого це зауваження до інформаційної довідки компанії, зауваження щодо захисту споживачів, вимоги щодо надання інформації про фінансовий стан компанії, аудиторські висновки, сертифікати про проходження технічного аудиту, внутрішні положення щодо роботи підрозділів внутрішнього аудиту компанії, заповнення опитувальників НБУ, зауваження щодо неповної інформації, передбаченої законодавством, на сайті компанії тощо", - уточнив він.

Васюков зазначив, що все це вкрай важливо, команда активно працює над відповідями, але їй потрібен час на усунення всіх зауважень.