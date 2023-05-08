Програма компенсацій за зруйноване житло має встановити реалістичну вартість квадратного метра для стимулювання ринку - думка

Програма компенсацій за зруйноване або пошкоджене через війну житло має встановити реалістичну вартість квадратного метра для стимулювання первинного ринку житлової нерухомості, вважає комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

"Закон передбачає так звані житлові сертифікати, коштом яких громадяни зможуть придбати собі нові оселі. Визначення вартості квадратного метра поки що триває. Якщо уряд під час визначення вартості квадратного метра врахує реальну ринкову ситуацію та ціни на нерухомість, теоретично ми отримаємо суттєве зростання платоспроможного попиту на житло", - висловила думку експертка агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, поки що складно передбачити, на яку суму компенсації зможуть розраховувати українці, які втратили житло, оскільки перед отриманням житлового сертифіката також здійснюють оцінку втраченого майна.

Лаєвська нагадала, що в програмі компенсацій не встановлено критеріїв для нерухомості - українці зможуть придбати житло в будь-якому регіоні, і на вторинному ринку, і в новобудовах.

"Як буде розподілено попит іще невідомо. З огляду на приклад "єОселя", де частка угод на вторинному ринку становить 70%, навряд частка первинної нерухомості, придбаної за компенсацію, переважатиме. Та попри все, це може пожвавити ринок", - зазначила вона.

Як повідомлялося, сервіс компенсацій за пошкоджене під час війни житло "єВідновлення" планується запустити в "Дії" з 10 травня. Станом на кінець квітня, через портал подано 363 тис. заявок про пошкоджене або зруйноване житло внаслідок військової агресії Росії.